Zidane exalta início de temporada do Real, mas pede cautela à torcida

Foram quatro vitórias, dez gols e dois títulos em apenas duas semanas. O Real Madrid começou a temporada com tudo, com títulos sobre rivais de peso como Manchester United, na Supercopa da Europa, e Barcelona, na Supercopa da Espanha. No Espanhol, a estreia veio com triunfo de 3 a 0 sobre o La Coruña.

Zinedine Zidane, contudo, pede cautela à torcida. O treinador fez questão de destacar nesta terça-feira que o Real ainda tem um longo caminho pela frente na nova temporada europeia. "É um início de temporada muito bom, mas sabemos que será longa. Acabamos de começar o Campeonato Espanhol, com 38 rodadas, e será um esforço tremendo", declarou.

"Estamos satisfeitos com a forma como estamos jogando. E queremos seguir nesta linha, principalmente quanto ao nosso estilo de jogo. Se conseguirmos continuar jogando assim, ficaremos bem satisfeitos", afirmou Zidane nesta terça, na véspera do amistoso contra a Fiorentina, valendo o título do Troféu Santiago Bernabéu.

O torneio geralmente é disputado pouco antes do início da temporada. Mas, desta vez, vai acontecer depois da primeira rodada do Espanhol. "É um jogo importante para a torcida. E vamos tentar jogar bem, principalmente dando espaço para ver os jogadores em campo", disse Zidane, que garantiu a presença de Cristiano Ronaldo em campo.

"Estamos fisicamente bem e temos jogadores, como Cristiano Ronaldo, que vai jogar desde o início. Queremos que o troféu fique em casa e vamos tentar fazer uma boa partida", projetou o treinador do Real Madrid.

