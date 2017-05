Zeca e David Braz são liberados pelos médicos e podem voltar ao Santos no sábado

O lateral-esquerdo Zeca e o zagueiro David Braz treinaram normalmente nesta quinta-feira no CT Rei Pelé, em Santos, estão liberados pelos médicos do Santos e à disposição do técnico Dorival Júnior para reforçar a equipe na partida contra o Coritiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro.

Ambos participaram do circuito físico no aquecimento e das atividades em campo reduzido na parte técnica comandada por Dorival Júnior para os jogadores que não atuaram em La Paz, na última quarta-feira, no empate em 1 a 1 contra o The Strongest, que classificou o time santista de forma antecipada para a próxima etapa da Copa Libertadores.

Zeca está recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada no dia 12 de abril. David Braz havia ficado fora das três últimas partidas do Santos - contra Paysandu, Fluminense e The Strongest - devido a um estiramento na perna esquerda.

A sequência de jogos e a maratona de deslocamentos - Belém, Rio e La Paz - fizeram com que o elenco principal santista ganhasse um dia de folga. O time titular fará apenas uma sessão de treinos antes da partida diante do Coritiba.

Após enfrentar o atual campeão paranaense pelo Brasileirão, o Santos voltará a jogar pela Libertadores. Nesta terça-feira vai pegar o Sporting Cristal, do Peru, lanterna do Grupo 2 da competição continental com dois pontos, às 21h45, na Vila Belmiro.

Com nove pontos, o time brasileiro precisa da vitória para confirmar o primeiro lugar da chave sem depender do resultado da partida entre Independiente Santa Fe, da Colômbia (7 pontos), e The Strongest, da Bolívia (8), em Bogotá.

Veja Também

Comentários