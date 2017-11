Zé Roberto treina no Palmeiras e deve ser titular em despedida da arena alviverde

O treino do Palmeiras na manhã desta sexta-feira indicou a presença do lateral-esquerdo Zé Roberto entre os titulares. O jogador de 43 anos promete se aposentar ao fim desta temporada e, ao atuar na equipe principal na atividade, deve ganhar chance na próxima segunda-feira, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, naquele que deverá ser a sua última partida diante da torcida alviverde.

O veterano chegou ao clube em 2015, após deixar o Grêmio, e conquistou a Copa do Brasil daquele ano e mais o Campeonato Brasileiro de 2016. O técnico Alberto Valentim deixou Zé Roberto como reserva nas últimas partidas, mas deve aproveitar a comodidade de a equipe já estar classificada para a fase de grupos da Libertadores e deixar o veterano se despedir do público palmeirense. Na última rodada do Brasileirão, o compromisso será fora de casa, contra o Atlético-PR.

No trabalho nesta sexta o treinador começou a esboçar a formação titular. Com o retorno do lateral Mayke, fora dos últimos treinos por estar com dores no quadril, e sem o meia Moisés, poupado, o time teve: Jailson; Mayke, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Dudu; Willian, Keno e Borja. O goleiro Fernando Prass será desfalque por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

A aposta em Zé Roberto vem em um momento de escassez de opções na lateral esquerda. Titular nos últimos jogos, Michel Bastos sentiu dores musculares e não treinou. Outra alternativa, Egídio está em fim de contrato e não deve mais atuar pela equipe. Quem também faz a função é o zagueiro Juninho, mas ele só costuma ser acionado para o trabalho quando a partida requer postura mais defensiva do time.

Antes da partida contra o Botafogo, o Palmeiras terá mais duas atividades, ambas fechadas aos jornalistas. O jogo vale para o time passar o Grêmio e assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, meta estipulada pelo clube para conseguir uma premiação maior da CBF, de cerca de R$ 11 milhões.