Zé Roberto encerra suspense e confirma aposentadoria ao fim do ano

O Palmeiras anunciou neste sábado que o lateral Zé Roberto, de 43 anos, vai se aposentar ao fim da temporada. O veterano jogador já havia planejado a despedida, mas não havia oficializado a decisão. Com o comunicado, a partida de segunda-feira com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, será a última da carreira dele diante da torcida alviverde.

O clube publicou um vídeo nas redes sociais para confirmar a aposentadoria. Zé Roberto chegou ao Palmeiras em 2015 e foi campeão da Copa do Brasil, no mesmo ano, e do Campeonato Brasileiro, em 2016. Nesta temporada o lateral perdeu espaço e participou de 34 partidas. Em 2016, fez 47 jogos e, no ano anterior, 51.

"Na segunda-feira faço meu último jogo no Allianz Parque, palco de duas conquistas importantes para o nosso clube. E gostaria de convidar todos vocês, torcedores palmeirenses, que possam estar junto comigo, para que possamos terminar um ciclo vitorioso e trazer à memória aquilo que a gente voltou a trazer: esperança para um clube tão vitorioso como o Palmeiras", disse o jogador.

A indefinição sobre o fim da carreira havia, inclusive, deixado o clube sem saber como marcar a aposentadoria do jogador. Zé Roberto chegou a comentar em entrevistas sobre o desejo de se aposentar, mas não tinha tratado sobre o assunto com a diretoria.

Revelado na Portuguesa, o veterano disputou duas Copas do Mundo com a seleção brasileira (1998 e 2006), além de acumular passagens por times europeus como Real Madrid e Bayern de Munique.

Após a partida com o Botafogo, na segunda-feira, o Palmeiras terá como compromisso final na temporada o Atlético-PR, em Curitiba. Porém, não está confirmada a participação de Zé Roberto nesta partida. No últimos treinos o jogador foi escalado como titular na lateral esquerda.

TREINO - O técnico Alberto Valentim comandou na manhã deste sábado um treino tático e começou a esboçar a equipe que enfrentará o Botafogo na segunda-feira, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

No trabalho, ele não contou com os meio-campistas Moisés e Michel Bastos, que ficaram na academia. A novidade foi o retorno do lateral-direito Mayke, recuperado de lesão.

A tendência é que o treinador mande a campo uma equipe com: Jailson; Mayke, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Dudu; Willian, Keno (Moisés) e Borja.