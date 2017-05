Zé Roberto completa lista de convocadas da seleção de vôlei e aposta em novatas

O técnico José Roberto Guimarães anunciou nesta terça-feira, em Barueri (SP), a lista final de convocadas da seleção brasileira feminina de vôlei para as duas próximas competições que o time nacional irá disputar nesta temporada. O treinador já havia divulgado anteriormente os primeiros nomes chamados para o período de treinos para estes torneios, e agora completou o grupo que terá como desafios neste ano inicialmente o Montreux Volley Masters e o Grand Prix, para na sequência participar do Campeonato Sul-Americano e da Copa dos Campeões.

Desta vez, Zé Roberto anunciou dois grupos de convocadas, sendo um deles específico para o Montreux Volley Masters, que ocorrerá entre os dias 6 e 11 de junho, na Suíça, onde o time nacional abrirá a sua temporada. Para este primeiro torneio, de caráter amistoso, foram chamadas apenas 15 jogadoras, sendo a maioria delas novatas e que serão testadas visando o restante do ano.

Zé Roberto também revelou nesta terça as 24 jogadoras que foram chamadas para o Grand Prix, que será entre 7 de julho e 6 de agosto. Deste grupo fazem parte também as 15 atletas chamadas para a competição amistosa em solo suíço. No Montreux Volley Masters o Brasil dará início, em quadra, ao ciclo que visa principalmente os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Após jogar estas duas primeiras competições no ano, a seleção brasileira disputará o Campeonato Sul-Americano entre os dias 12 e 18 de agosto, em Bogotá, na Colômbia, antes de fechar a sua temporada na Copa do Campeões, marcada para acontecer entre 5 e 10 de setembro, no Japão.

"É o início de um novo ciclo. Vamos ter quatro competições, a primeira delas é o Montreux (Volley Masters), depois temos o Grand Prix, o Sul-Americano e a Copa dos Campeões, fechando a temporada em setembro", afirmou o treinador, em entrevista coletiva na qual em seguida destacou que neste ano o seu procedimento é um pouco diferente do adotado anteriormente para as convocações.

Agora, o comandante já chamou dois grupos de convocadas por antecipação já visando os testes que pretende promover neste inevitável processo de renovação por qual passará a seleção brasileira até a Olimpíada de 2020. Dentro deste contexto, apenas três jogadoras que foram campeãs olímpicas pelo Brasil, que faturou o ouro em Pequim-2008 e Londres-2012, figuraram nas listas divulgadas nesta terça. São elas: a central Adenízia, a ponteira Natália e a oposta Tandara.

"A nossa convocação começa com (os nomes para) o Montreux. Nós normalmente costumamos fazer essa convocação a cada campeonato, até porque este ano pós-olímpico é um ano para gente fazer algumas verificações, dar algumas oportunidades, dar chances a algumas jogadoras de mostrarem o seu trabalho e sua evolução. Assim começamos nossa temporada com Montreaux, hoje temos 15 jogadores e a seleção ainda não se encontra completa em função do Mundial de Clubes que acabou no último domingo. E essas jogadoras vão ser convocadas a partir de hoje e se apresentam no próximo domingo. E para algumas jogadoras a gente optou por dar um certo repouso e ter uma recuperação", disse Zé Roberto ao justificar a sua convocação.

Entre as jogadoras tarimbadas que ficaram fora desta lista de convocadas estão, por exemplo, Dani Lins e Fernanda Garay. "A Dani tem o desejo de se tornar mãe. Ela está na tentativa (de engravidar) e pediu para ficar fora da seleção neste ano para se concentrar nessa possibilidade. A Garay casa em setembro e também pediu para ficar fora", explicou Zé Roberto nesta terça.

A seleção brasileira vem treinando atualmente no CT de Barueri, de propriedade do técnico do time nacional, que no Montreux Volley Masters não contará com Gabi, do Osasco. Sua participação estava prevista para ocorrer no torneio amistoso, mas ela terá de se recuperar de um problema no tendão patelar e com isso só jogará pela seleção a partir do Grand Prix.

Confira as convocadas da seleção para o Montreux Volley Masters:

Levantadoras - Roberta e Naiane.

Líberos - Léia e Suelen.

Centrais - Bia, Adenízia, Carol e Mara.

Opostas - Tandara, Fernanda Tomé e Edinara.

Ponteiras - Natália, Rosamaria, Drussyla e Amanda.

Confira o grupo completo de convocadas para o Grand Prix:

Levantadoras - Roberta, Naiane, Juma e Macris.

Líberos - Léia, Suelen e Gabi.

Centrais - Bia, Adenízia, Carol, Mara, Juciely, Valquiria e Saraelen.

Opostas - Tandara, Monique e Ana Paula Borgo.

Ponteira - Natália, Gabi, Rosamaria, Drussyla, Amanda, Edinara e Fernanda Tomé.

