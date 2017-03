Zé Ricardo vai poupar titulares do Flamengo contra o Volta Redonda pela Taça Rio

O técnico Zé Ricardo vai poupar vários titulares do Flamengo na partida contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, nesta quarta-feira, às 21h45, válida pela penúltima rodada da Taça Rio. Foi o que ele confirmou nesta terça, em entrevista coletiva após o treino no Ninho do Urubu.

"Nosso planejamento era, na Taça Rio, dar ritmo. Sabíamos que na Taça Rio usaríamos mais o nosso plantel, porque os percalços acontecem. Vamos com muita ambição, independentemente da equipe que vamos levar para Volta Redonda", garantiu o treinador rubro-negro.

A atividade desta terça serviu para Zé Ricardo esboçar a equipe que entrará em campo. O objetivo do técnico era acertar o posicionamento e, em seguida, o foco foi nas bolas paradas defensivas. Depois, alguns jogadores permaneceram no gramado para praticar cobranças de falta diretas para o gol.

O meia Diego, convocado por Tite para o duelo da seleção brasileira contra o Paraguai, em jogo da 14ª rodada das Eliminatórias, está fora. Paolo Guerrero e Trauco estão com a seleção peruana. Os três se reapresentam ao clube na tarde de quinta-feira, de acordo com o técnico Zé Ricardo.

Além dos jogadores que estão envolvidos com o qualificatório sul-americano para o Mundial da Rússia, Réver, Gabriel, Rômulo, Everton e Márcio Araújo não viajam com a delegação para o confronto em Volta Redonda. Para o lugar do zagueiro Réver, o escolhido do treinador Zé Ricardo foi Léo Duarte.

Outro atleta que ainda não deverá retornar ao time é o meia Ederson, mesmo já tendo treinado normalmente com o elenco. "Gostaria muito que pudesse ser amanhã, mas infelizmente não é nessa partida que vamos dar essa notícia para vocês. É um jogador que tem um talento muito grande. Depois, com os jogos, vai recuperar o ritmo de jogo necessário", completou Zé Ricardo.

O Flamengo é o líder do Grupo A da Taça Rio com dez pontos ganhos, três a frente de Nova Iguaçu, Botafogo e Boavista. O time rubro-negro encerra a participação no segundo turno do Campeonato Carioca enfrentando o Fluminense, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo domingo, às 16 horas.

