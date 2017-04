Zé Ricardo testa Flamengo com três volantes e admite usar Ederson no domingo

Sem poder contar com Diego, o técnico Zé Ricardo pode mudar o esquema do Flamengo para a semifinal do Campeonato Carioca. No treino desta terça-feira, no Ninho do Urubu, o comandante rubro-negro testou a equipe com diferente táticas, entre elas, a formação com três volantes, que poderá ser utilizada diante do Botafogo no domingo, no Maracanã.

Caso escolha esta opção, Zé Ricardo repetirá o esquema utilizado na derrota para a Universidad Católica, no Chile, pela Libertadores. Na ocasião, apesar do 1 a 0 desfavorável, o treinador se mostrou bastante satisfeito com o meio de campo formado por Márcio Araújo, Rômulo e Willian Arão, além de Diego, que seria substituído agora pelo peruano Trauco.

"Antes mesmo do jogo contra a Católica, já vínhamos trabalhando com algumas formações diferentes. Naquela ocasião, achamos por bem utilizá-la. A equipe foi derrotada, mas, ao meu modo de ver, fizemos uma partida na qual poderíamos ter conseguido um resultado bem melhor por lá", explicou Zé Ricardo nesta terça.

O treinador vai testar esta formação no jogo-treino com o Ceres, nesta quarta pela manhã. "Ainda temos mais para avaliar. Amanhã, durante o jogo-treino, provavelmente vamos utilizar outros atletas para tomarmos uma decisão 100% no dia da partida."

Se optar por este esquema, Zé Ricardo deverá levar o Flamengo a campo no domingo com: Alex Muralha; Pará, Réver, Donatti e Renê; Márcio Araújo, Rômulo, Willian Arão e Trauco; Gabriel e Guerrero. Há também a possibilidade de Trauco ser mantido na esquerda, e aí Mancuello ou até Ederson, recuperado de contusão, podem fazer a função que vinha sendo de Diego.

"O Ederson já está totalmente liberado para estar com a gente em campo. Acreditamos que ele ainda pode melhorar seu condicionamento. Essa é a etapa na qual ele está", explicou. "Mas a semana está apenas começando para a gente e ainda é cedo para tomarmos qualquer tipo de decisão."

Ederson se recuperou de uma grave lesão no joelho esquerdo que o afasta dos gramados há nove meses. Além dele, o técnico Zé Ricardo também pode contar no domingo com Éverton, que também se recuperou de problema físico e deve ficar à disposição para o clássico.

"O Éverton terminou ontem a última parte de transição dele, e hoje foi a fase 1 de readaptação dele ao campo. Espero que com isso ele ganhe mais confiança, se sinta melhor e durante a semana, caso seja nossa opção, os dois possam ser usados", disse o técnico.

