Zé Ricardo recusa proposta e Vasco confirma permanência do treinador

Horas antes de entrar em campo diante da Portuguesa pelo Campeonato Carioca, o Vasco deu uma ótima notícia para seu torcedor. Na tarde deste domingo, o clube cruzmaltino anunciou a permanência do técnico Zé Ricardo, que tinha uma proposta para ir para o futebol dos Emirados Árabes Unidos.

Zé Ricardo ficou balançado com o aspecto financeiro da oferta recebida do Al Ahli e a incerteza sobre seu futuro tomou conta do Vasco ao longo da semana. Mas, o treinador se reuniu com a diretoria cruzmaltina, ouviu uma contraproposta e optou por permanecer no clube.

"Mais até do que a parte financeira, pesou para o Zé Ricardo esse projeto que nós oferecemos. Ele é um profissional sério, dedicado, e mostramos a ele o quanto ele é fundamental em colaborar na reestruturação do futebol do clube", declarou o presidente da diretoria administrativa Alexandre Campello.

O Vasco não revelou os valores oferecidos nesta nova proposta a Zé Ricardo, mas explicou que propôs ao técnico "um projeto de reestruturação do futebol, da base ao profissional". "Zé Ricardo gostou do que ouviu", garantiu o clube.

O treinador está no Vasco desde agosto do ano passado e foi o principal responsável pela ascensão que levou o time à fase preliminar da Libertadores. Após eliminar Universidad de Concepción e Jorge Wilstermann, os vascaínos têm agora a competição como principal objetivo da temporada.