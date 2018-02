Zé Ricardo indica Vasco 'sem surpresas' no duelo de volta contra o Concepción

O duelo que pode sacramentar a classificação acontece nesta quarta-feira, às 21h45, em São Januário - Foto: FutNet

O técnico Zé Ricardo informou nesta terça-feira que deve repetir a escalação do Vasco no duelo de volta contra o Universidad Concepción pela fase preliminar da Libertadores. O treinador disse "não ter pulgas atrás da orelha" para este duelo.

A tranquilidade em definir o time se deve a enorme vantagem adquirida após ter goleado a equipe chilena por 4 a 0, fora de casa. O duelo que pode sacramentar a classificação acontece nesta quarta-feira, às 21h45, em São Januário.

"Já tenho o time definido. Treinamos nesses três dias algumas poucas variações, mas não teremos muita surpresa para o jogo de amanhã (quarta-feira). Temos um elenco e todos têm a mesma possibilidade, resta a mim escolher o que entendo como a melhor opção para o Vasco", comentou.

Apesar da vantagem, Zé Ricardo pediu seriedade e cuidado com o adversário. "Essa tem sido a tônica dessa semana e desse jogo. Temos que tomar nossos cuidados e mostrar nossa força aqui em São Januário. Se conseguirmos jogar uma partida no nosso melhor nível, temos tudo para garantir uma boa classificação. Vamos torcer para encontrar nosso estádio lotado e fazer uma partida no nível que a torcida merece", disse.

A tendência é que o Vasco entre em campo nesta quarta-feira com: Martín Silva; Yago Pikachu, Erazo, Ricardo e Henrique; Desábato, Wellington, Wagner, Evander e Paulinho; Andrés Rios.

Caso confirme a classificação, o próximo adversário do time carioca sairá do confronto entre Jorge Wilstermann e Oriente Petrolero. No duelo de ida, o Jorge Wilstermann venceu por 2 a 1, fora de casa. A partida decisiva acontece nesta quinta-feira, às 22h30 (horário de Brasília).