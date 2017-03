Zé Ricardo indica força máxima em clássico com o Fluminense

Flamengo terá força máxima contra o Botafogo, no domingo, no Engenhão / Divulgação

Apesar de já estar classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo deve contar com força máxima no clássico com o Fluminense, neste domingo, pela última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual. O treinador disse que só poupará titulares caso haja risco de lesão.

"Se tiver algum tipo de risco, acho não vale a pena arriscarmos os jogadores em uma partida na qual já temos a classificação garantida", disse o técnico, que admite a falta de apelo para o clássico deste fim de semana. O próprio Fluminense já avisou que poupará titulares visando a sequência do Estadual e da Copa do Brasil.

"Acredito que vamos ter um Fla-Flu um pouco diferente no que diz respeito aos condimentos do jogo. Precisa ser feita uma avaliação com relação à próxima temporada, para ver o que tem de positivo e negativo, porque chegar em condição de classificados nessa etapa da competição acaba esvaziando um pouco", reconheceu Zé Ricardo.

Apesar disso, o treinador avisou que o Flamengo vai encarar o clássico com "seriedade". "Estamos encarando o jogo de forma muito séria, porque visualizamos no jogo de domingo mais uma possibilidade para nos colocarmos à prova, nos preparando para a próxima fase do Carioca e para encarar o Atlético-PR no dia 12 (de abril), pois é um jogo decisivo para a gente. Então é com esse objetivo que vamos para Cariacica", disse, referindo-se ao duelo com o rival paranaense pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Sem antecipar a escalação do time rubro-negro, Zé Ricardo disse que vai observar as condições físicas de Réver, Mancuello e Rômulo no treino deste sábado. O trio reclamou de dores musculares nos últimos jogos.

"O Réver trabalhou no campo hoje. Não foi o tempo todo com o grupo, só uma parte, já que ele está em um processo um pouco diferente para que a gente não tenha nenhum tipo de problema no retorno dele ao campo. Rômulo e Mancuello ficaram na academia se reestruturando. Amanhã teremos o último treino para fazermos uma avaliação", disse o treinador.

O técnico garantiu que terá a sua disposição para o clássico os três jogadores cedidos para suas seleções em jogos das Eliminatórias nos últimos dias: Paolo Guerrero, Miguel Trauco e Diego. "Temos os três atletas disponíveis para o jogo de domingo. Estamos contando com eles para o treinamento de amanhã sábado. Após o treinamento, faremos uma avaliação final, mas todos os três treinaram e, a princípio, estarão disponíveis."

