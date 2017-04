Zé Ricardo evita revelar o substituto de Rafael Vaz no Flamengo contra o Vasco

O técnico do Flamengo, Zé Ricardo, ainda não definiu o substituto do zagueiro Rafael Vaz, que foi sacado do time, e evitou divulgar os titulares que enfrentarão o Vasco, neste sábado, às 18h30, no Maracanã, pelas semifinais da Taça Rio.

"Na verdade vocês tiveram a informação de que tive uma conversa com o Rafael e realmente tive. Ele é um atleta maduro e experiente. Ele passou por problemas pessoais e isso acabou influenciando. Todos nós profissionais passamos por momentos bons e ruins. Ele entendeu de forma bem madura. Mostrei os números dele. Nossa leitura de sair do jogo acabou dificultando. Nós estamos tentando continuar a construir sem expor a nossa defesa. Enfim, conversamos, mas ainda não decidi qual vai ser a dupla de zaga", afirmou Zé Ricardo.

O treinador fez alguns testes para a posição. O argentino Donatti e o veterano Juan podem atuar junto com Réver, capitão do time. O jovem Léo Duarte, de 20 anos, outra opção para o setor, ainda se recupera de lesão no tornozelo.

O volante Rômulo também vai continuar fora do time. O jogador tem feito fortalecimento muscular e já treina normalmente com o grupo, mas deve ser mais uma vez poupado da partida por Zé Ricardo.

"Romulo não treinou. Ele ainda está em fase final de transição. Ele tem uma lesão um pouquinho chata na panturrilha. A equipe médica falou que ainda não tem 100% de certeza que ele está recuperado", disse o treinador.

Nesta sexta-feira, o técnico Zé Ricardo comandou um treinamento tático para fechar a preparação para o clássico contra o Vasco, que jogará pelo empate para se garantir na decisão da Taça Rio. A movimentação ofensiva e o posicionamento defensivo tiveram atenção especial no trabalho, que também envolveu treino de jogadas de bola parada.

