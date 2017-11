Zé Ricardo confirma retorno de Luis Fabiano ao Vasco no jogo contra o Vitória

O atacante Luis Fabiano está relacionado e deverá voltar ao Vasco na partida deste domingo contra o Vitória, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A escalação do jogador, que não atua desde agosto por conta de uma sequência de lesões, foi confirmada pelo técnico Zé Ricardo.

O treinador, no entanto, pregou cautela para a volta do centroavante, que voltou a treinar com o elenco na última segunda-feira. Não há uma previsão de quantos minutos ele poderá estar em campo.

"O Luis (Fabiano) é um jogador bastante experiente. Não queremos que ele tenha nenhum tipo de problema nesse retorno, por isso teremos bastante cuidado. Ele deve estar sim disponível para esta partida diante do Vitória, mas ainda não sei sobre o tempo que poderemos tê-lo em campo. Por isso, viemos treinando com a presença dele e do (Andres) Ríos", disse Zé Ricardo.

A partida também será marcada pelo retorno do atacante Paulinho, que estava com seleção brasileira sub-17 no Mundial da Índia, e do zagueiro Breno, que cumpriu suspensão.

As opções para o jogo foram comemoradas por Zé Ricardo. Com 44 pontos, o Vasco ocupa a oitava posição da tabela de classificação do Brasileirão e ainda sonha com uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

"Confio muito no nosso trabalho e a cada dia que convivo com os nossos atletas, confio muito em cada um. Sempre estive muito otimista com relação ao que poderíamos fazer aqui. Sigo muito otimista, mas com os pés no chão para batalhar pelos pontos que teremos que disputar pela frente, afirmou o treinador.

O time cruzmaltino não perde há sete jogos pelo Brasileirão. A última derrota aconteceu no dia 19 de setembro, quando a equipe foi batida pelo líder Corinthians, em São Paulo.