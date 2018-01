Zarif é 4º na classe Finn e Brasil fecha etapa de Miami da vela sem medalhas

O Brasil terminou a etapa de Miami da Copa do Mundo de Vela fora do pódio. Neste domingo, no último dia de competições, Jorge Zarif teve ótimo desempenho na medal race da classe Finn, mas não suficiente para lhe render além da quarta posição na classificação final.

Zarif chegou para a regata decisiva na quinta colocação na classificação geral e subiu um posto ao ser o segundo colocado. Já disparado na primeira posição, o britânico Giles Scott confirmou a sua soberania ao vencer a medal race, sacramentando a sua conquista em Miami na classe Finn.

Além disso, o norte-americano Caleb Paine ficou na sexta posição na regata deste domingo, resultado suficiente para lhe assegurar o segundo lugar na classificação final. E o pódio foi completado pelo turco Alican Kaynar, mesmo que ele tenha sido apenas o nono colocado na medal race.

Além de Zarif, apenas outro barco brasileiro participou da regata decisiva em Miami. Na classe 49er, Carlos Robles e Marco Grael ficaram na terceira posição na medal race, mas fecharam o evento em oitavo lugar. A vitória ficou com os britânicos Dylan Fletcher e Scott Stuart Bithell.

Os outros brasileiros tiveram resultado discretos em Miami. Na classe Nacra 17, Samuel Albrecht e Bruna Martinelli ficaram em 13º lugar, uma posição à frente de João Bulhões e Gabriela Nicolino. Na classe 470 feminina, Fernanda Oliveira e Ana Barbachan terminaram na 12ª posição. Já na versão masculina, Geison Mendes e Gustavo Thiesen garantiram a 16ª colocação.