Zarco surpreende Márquez e fatura pole na etapa de Motegi na MotoGP

O francês Johann Zarco, da equipe Yamaha Tech 3, surpreendeu neste sábado ao faturar a pole position da etapa do Japão da MotoGP, disputada em Motegi. Sob chuva novamente, ele superou o espanhol Marc Márquez, que acabou ficando com o terceiro lugar no grid. O italiano Danilo Petrucci, da Octo Pramac, largará em segundo lugar na corrida deste domingo.

Com pneus mais adequados à pista molhada de Motegi, Zarco anotou o tempo de 1min53s469 para faturar apenas a sua segunda pole na MotoGP - a primeira foi obtida em junho em condições semelhantes. Petrucci, por sua vez, registrou 1min53s787, desbancando Márquez para o terceiro posto.

Vencedor desta prova no ano passado, Márquez era o grande favorito a obter a pole neste sábado. No entanto, uma escolha equivocada de pneus no treino classificatório custou a primeira posição do grid. Com pneus "slick", para pista seca, numa aposta da Honda, o espanhol não conseguiu passar do 1min53s903. Além disso, um erro na curva final do traçado atrapalhou seu rendimento na volta decisiva do treino.

Apesar disso, o atual campeão e líder do campeonato saiu do traçado japonês com a sensação de vitória porque seu maior rival na briga pelo título, o italiano Andrea Dovizioso largará apenas em nono neste domingo. O piloto da Ducati não passou do 1min55s064. Poderá ser a oportunidade decisiva para Márquez ampliar sua vantagem e encaminhar o título, faltando ainda mais três etapas para o fim do campeonato.

O grid terá ainda o espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia, largando na quarta colocação (1min53s947). Na sequência, virão os compatriotas Jorge Lorenzo (1min54s235), da Ducati, e Dani Pedrosa, da Honda (1min54s342). O britânico Bradley Smith (1min54s872) e o espanhol Pol Espargaró (1min54s906), ambos da Red Bull KTM, vão largar em sétimo e oitavo, respectivamente.

Dovizioso e o espanhol Alex Rins (1min55s483), da Suzuki Ecstar, vão completar o Top 10 do grid. Também apostando na estratégia dos pneus "slick", o italiano Valentino Rossi será o 12º na largada. Com sua Yamaha, ele registrou 1min57s786 no treino classificatório.

Rossi praticamente deixou a briga pelo título após ficar afastado por uma etapa por conta de um acidente de enduro. A liderança pertence a Márquez, com 224 pontos. Dovizioso vem logo atrás, com 208.

A corrida no Circuito de Motegi, no Japão, está marcada para as 3 horas deste domingo (horário de Brasília).

