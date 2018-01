Zagueiro Léo renova até 2020 e chegará a dez temporadas defendendo o Cruzeiro

Afinal, o clube mineiro está na Libertadores e se reforçou com nomes de peso para buscar o terceiro título da competição - Foto: Bruno Haddad

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira a renovação contratual de um dos principais líderes de seu elenco. O zagueiro Léo, de 29 anos, acertou a prorrogação de seu vínculo até o fim de 2020 e chegará a dez temporadas vestindo as cores do clube celeste.

Léo chegou ao Cruzeiro em 2010, após surgir nas divisões de base do Grêmio e passar sem brilho pelo Palmeiras, e tinha contrato com o clube até o fim deste ano, mas acertou a prorrogação por mais duas temporadas. Identificado com o time celeste e um dos pilares do elenco, o jogador não escondeu a felicidade por acertar sua permanência.

"Uma alegria imensa. Muito feliz por poder renovar o meu contrato. Ao término, vai se completar uma década de clube. Uma honra muito grande poder fazer parte dessa história e vestir essa camisa com inúmeros títulos. É algo que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria. Poder realizar esse sonho e concretizá-lo é de suma importância. Ter a oportunidade de vestir essa camisa por uma década é algo sensacional", declarou ao site do clube.

Já são 276 partidas e 18 gols pelo Cruzeiro, o que faz de Léo o terceiro na lista dos zagueiros artilheiros do clube, atrás apenas de Geraldão (30) e Cris (25). Titular absoluto com Mano Menezes, o jogador conquistou com a camisa celeste dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014), uma Copa do Brasil (2017) e dois Mineiros (2011 e 2014).

Feliz pelo novo contrato, o jogador agora foca na temporada 2018. Afinal, o clube mineiro está na Libertadores e se reforçou com nomes de peso para buscar o terceiro título da competição.

"A preparação foi boa, apesar da pré-temporada reduzida. O time está muito focado, trabalhando de forma intensa e forte para que possamos fazer um excelente ano. Que possamos fazer um bom jogo, as coisas aconteçam e a gente colha bons frutos. Vamos buscar coisas boas neste ano", garantiu.