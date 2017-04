Zagueiro do Borussia Dortmund passa por cirurgia após explosões

Único ferido nas três explosões que atingiram o ônibus do Borussia Dortmund, nesta terça-feira, o zagueiro Marc Bartra foi submetido a uma cirurgia nesta noite por causa de uma fratura sofrida no osso rádio, do antebraço direito. Além disso, detritos ficaram alojados sob a pele do jogador, que não chegou a correr risco de morte.

Ele foi atingido por vidros de uma das janelas do ônibus destruídas pelas explosões. Parte dos detritos também poderiam ser do próprio material explosivo, mas as autoridades ainda não deram detalhes sobre os ferimentos do jogador. O choque acabou atingido somente um lado do veículo, sem maiores danos materiais. Entre os jogadores, somente Bartra se machucou.

"Estamos todos em choque e nossos pensamentos estão com Marc", disse o capitão do Borussia, Marcel Schmelzer. "Torcemos para que ele tenha uma recuperação rápida, declarou. Bartra, que é formado na base do Barcelona, é reserva da equipe alemã, a qual chegou no início do ano passado.

Borussia Dortmund e Monaco se enfrentariam na tarde desta terça-feira, em confronto válido pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Por volta das 14h (de Brasília), quando o ônibus do time deixava o hotel, três explosões aconteceram e atingiram as rodas traseiras do veículo, de acordo com fontes policiais.

Por conta do episódio, a partida foi transferida para esta quarta-feira, às 13h45 (horário de Brasília), no mesmo estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.

