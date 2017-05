Zago mantém mistério sobre goleiro do Inter para final contra o Novo Hamburgo

O técnico do Internacional, Antônio Carlos Zago, reforçou o mistério sobre o goleiro que deverá começar o duelo final do Campeonato Gaúcho, neste domingo, às 16 horas, contra o Novo Hamburgo, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O treinador se limitou a dizer que Danilo Fernandes (que se recupera de uma fratura no dedo do pé esquerdo) e Marcelo Lomba (com lesão muscular na coxa direita) estão empenhados para ter condições de jogar.

"Tiveram uma evolução grandíssima até pela vontade de ajudar, isso contribui bastante para a evolução da lesão. Talvez o cara, se não tem uma decisão como essa, fica na sua zona de conforto, só esperando o tratamento, e com eles vem sendo diferente. Eles se colocaram à disposição, até porque é uma final de Campeonato Gaúcho, o jogo mais importante do ano até agora, e isso faz com que, conscientemente, ajude na melhora deles na partida de domingo", despistou Zago, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O treinador acredita ainda que o adversário deverá atuar da mesma maneira que jogou a primeira partida da final gaúcha - empate por 2 a 2, no Beira-Rio -, utilizando os contra-ataques e as bolas paradas para surpreender. Zago também confirmou que pretende avançar a marcação da equipe para pressionar o Novo Hamburgo no próprio campo e, consequentemente, aumentar a proteção da meta do time colorado.

"Se você pegar o último jogo, foi o que nós fizemos: procurar pressionar no campo do adversário. Isso vem sendo uma constante no início do nosso trabalho: ter o controle do jogo, a posse de bola, pressionar um pouco mais à frente, isso foi melhorando com o tempo. Lógico que isso será uma das opções para o jogo de domingo. Você fazer com que o adversário fique o mais longe possível do seu gol, sem fazer linha de impedimento. O que pudermos pressionar um pouco mais à frente, vamos fazer", destacou Zago.

A delegação do Inter permanece até o início da noite desta sexta-feira em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, cidade escolhida como refúgio para o time neste período de preparação para o duelo de volta da decisão. Ainda na noite desta sexta, o grupo segue para Caxias do Sul, local da grande final do Estadual.

Para se tornar campeão gaúcho, os dois times precisam de uma vitória simples, já que a primeira partida terminou empatada. Uma nova igualdade no próximo domingo levará a decisão para a disputa de penalidades máximas.

