Yago Pikachu tenta agredir torcedor no desembarque do Vasco em Manaus

Assim como aconteceu com Neymar depois da derrota do Paris Saint-Germain na final da Copa da França no último sábado, quando deu um leve soco em um torcedor que o teria provocado na subida do gramado às tribunas para a cerimônia de premiação, Yago Pikachu também perdeu a cabeça no desembarque do Vasco em Manaus na madrugada desta sexta-feira. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o jogador tenta dar um soco em uma pessoa na multidão de torcedores que esperavam a chegada do time carioca.

Por volta da 1 hora da manhã desta sexta-feira no horário local (2 horas no de Brasília), a delegação do Vasco desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital do Amazonas, onde o time enfrenta o Corinthians, neste sábado, na Arena Amazônia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Cerca de 300 torcedores estavam fazendo uma festa para receber os jogadores e Yago Pikachu era um dos mais assediados. Após tirar uma "selfie", o jogador se irrita e é flagrado dando um soco em uma pessoa. No vídeo, não é possível identificar se a tentativa de agressão chega a acertar o torcedor e nem o que teria sido dito ao atleta vascaíno.

No vídeo ainda é possível observar que somente Yago Pikachu teve problemas com a torcida na chegada a Manaus. Os atacantes Thiago Reis e Maxi López aparecem inclusive tirando fotos com crianças após a confusão.

Quem viajou com a delegação vascaína foi o goleiro Sidão, recém-contratado junto ao Goiás. O ex-jogador do São Paulo ainda não teve a documentação regularizada, mas a expectativa é que seu nome apareça nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para que possa estar à disposição do técnico interino Marcos Valadares contra o Corinthians.

Lanterna do Brasileirão com duas derrotas nas duas primeiras rodadas - para Athletico-PR, em Curitiba, e Atlético-MG, no Rio de Janeiro -, o Vasco "vendeu" o mando de campo contra o Corinthians para jogar em Manaus. O time treina nesta sexta-feira à tarde na Arena Amazônia.