WTorre quer estádio por 300 dias e Palmeiras deve ter só 10 jogos em casa em 2018

Palmeiras pode ficar quase 300 dias sem o Allianz em 2018 - Divulgação

O Palmeiras foi notificado nesta quinta-feira pela WTorre que terá de ceder o Allianz Parque para a construtora durante 300 dias da temporada 2018. Isso significa que o time conseguirá jogar em seu estádio apenas dez partidas, contando todos os campeonatos previstos para o próximo ano.

O Palmeiras entregou o pedido ao seu departamento jurídico na esperança de que a intenção seja, por lei, derrubada. Palmeiras e WTorre têm por acordo que o clube só poderá se valer da nova arena caso a construtora não tenha nada agendado para o local, como shows musicais e eventos. Pelo contrato das partes, o futebol não é prioridade na parceria.

O Palmeiras faz nesta quinta-feira mais uma partida no Pacaembu, contra a Ponte Preta, pelo Brasileirão, porque o Allianz Parque está "alugado" pela WTorre. Oficialmente, a diretoria do clube confirma o recebimento da solicitação, mas tenta demover a WTorre da iniciativa. Os dias solicitados dizem respeito a eventos e shows musicais, além do período de preparação do local para os mesmos.

A arena multiuso se orgulha de ser a que mais recebeu cantores internacionais na temporada. Pelo acordo entre as partes, o Palmeiras recebe 20% do valor da bilheteria dos eventos e tem parte dos seus gastos no aluguel de outro estádio para jogar como forma de compensação.

O Palmeiras aguarda decisão do seu departamento jurídico para se pronunciar. A WTorre, por sua vez, enviou comunicado em que não confirma a solicitação e ainda repudia o vazamento das informações. "Não comentamos documentos vazados de forma antiética, cujo único objetivo é causar mal-estar", afirmou a empresa, em comunicado.