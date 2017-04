Wozniacki passa por rodada dupla e vai às quartas de final em Charleston

A ex-número 1 do mundo Caroline Wozniacki mostrou que vive mesmo ótima fase em 2017 e avançou às quartas de final do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, mesmo precisando entrar em quadra duas vezes nesta quinta-feira. A quinta cabeça de chave da competição eliminou a alemã Annika Beck, pela segunda rodada, e a australiana Anastasia Rodionova, já pelas oitavas de final.

Por conta da chuva, o confronto de Wozniacki com Beck foi adiado na noite da última quarta. Nesta quinta, elas se enfrentaram e a número 12 do mundo levou a melhor sobre a 61 por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Mais tarde, foi a vez da dinamarquesa duelar com Rodionova, apenas 669.ª do ranking e vinda do qualifying, e mais uma vez ela venceu em dois sets, com duplo 6/3.

Com 23 vitórias e somente sete derrotas no ano, Wozniacki busca o 26.º de simples da carreira. Para isso, terá que passar nas quartas de final pela letã Jelena Ostapenko, 66ª do mundo, que avançou nesta quinta-feira graças ao abandono de sua rival, a húngara Fany Stollar.

Se a quinta cabeça de chave se garantiu nas oitavas de final, a sexta não teve a mesma sorte e acabou eliminada. Em outra partida do dia, a australiana Samantha Stosur, número 17 do mundo, foi surpreendida pela romena Irina-Camelia Begu, décima favorita, que triunfou por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Sétima cabeça de chave, a holandesa Kiki Bertens também foi eliminada ao cair diante da croata Mirjana Lucic-Baroni por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. Já a oitava favorita do torneio, a letã Anastasija Sevastova, confirmou o favoritismo ao passar pela tunisiana Ons Jabeur, por 7/5 e 7/6 (8/6).

Em outras partidas encerradas desta quinta-feira no Torneio de Charleston, a alemã Laura Siegemund se classificou ao surpreender a checa Lucie Safarova, 15.ª de chave, e a russa Daria Kasatkina eliminou a australiana Daria Gavrilova.

