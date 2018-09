Wozniacki, Kerber e Kvitova são eliminadas em torneio na China

A quarta-feira foi de muitas zebras no Torneio de Wuhan. Com destaque para as quedas de Caroline Wozniacki, Angelique Kerber e Petra Kvitova, seis das sete cabeças de chave que entraram em quadra foram eliminadas. Assim, as quartas de final só contarão com uma tenista pré-classificada, a australiana Ashleigh Barty, que passou por Kerber.

Número 2 do mundo, a dinamarquesa Wozniacki perdeu para a porto-riquenha Monica Puig 51ª colocada no ranking da WTA, por 7/6 (12/10) e 7/5. Foi a segunda derrota seguida dela para a atual campeã olímpica, que agora terá pela frente a chinesa Qiang Wang (34ª), que derrotou a australiana Daria Gavrilova por 7/5 e 6/2.

Atual campeã de Wimbledon, a alemã Kerber, a número 3 do mundo, perdeu para Barty, a 17ª colocada no ranking, por 7/5 e 6/1. Ela havia perdido os últimos sete confrontos contra tenistas do Top 10, mas venceu oito dos últimos nove games para dessa vez triunfar.

A próxima rival de Barty será a russa Anastasia Pavlyuchenkova , 39ª colocada no ranking, que surpreendeu a checa Kvitova, número 5 do mundo e duas vezes campeã do Torneio de Wuhan, ao derrotá-la de virada por 3/6, 6/3 e 6/3.

A eslovaca Dominika Cibulkova (31ª) derrotou a russa Daria Kasatkina, número 13 do mundo, por 6/3 e 7/6 (7/3). Sua rival nas quartas de final será bielo-russa Aryna Sabalenka, número 20 do mundo, que aplicou um duplo 6/3 na norte-americana Sofia Kenin.

Número 14 do mundo, a espanhola Garbiñe Muguruza perdeu para a checa Katerina Siniakova, a 47ª colocada no ranking, por duplo 7/6. E a rival da sua algoz na busca por vaga nas semifinais será estoniana Anett Kontaveit, número 27 do mundo, que venceu a chinesa Shuai Zhang por 6/4, 4/6 e 6/1.