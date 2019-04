Wozniacki e Keys vencem com facilidade e se enfrentarão na final em Charleston

Com vitórias conquistadas com facilidade neste sábado, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a norte-americana Madison Keys avançaram à final do Torneio de Charleston e vão se enfrentar neste domingo na luta pelo título da competição realizada em quadras de saibro nos Estados Unidos.

Em uma das semifinais, Wozniacki confirmou a condição de quinta cabeça de chave do evento e de atual 13ª tenista do ranking mundial ao superar a croata Petra Martic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Já Keys, oitava pré-classificada, se garantiu na decisão ao passar pela porto-riquenha Monica Puig por 6/4 e 6/0.

Ex-número 1 do mundo, Wozniacki jogará pela terceira vez uma decisão em Charleston. Anteriormente, ela ficou com o vice-campeonato em 2009, mas dois anos depois faturou o título da competição. Keys, que hoje ocupa a 18ª posição do ranking, também já foi finalista do torneio norte-americano, em 2015, quando acabou sendo superada pela alemã Angelique Kerber.

MONTERREY - As duas finalistas do Torneio de Monterrey, no México, também foram definidas neste sábado. A espanhol Garbiñe Muguruza, 19ª colocada da WTA e segunda cabeça de chave, se garantiu na luta pelo título ao superar a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

A adversária da espanhola na final será a bielo-russa Victoria Azarenka, que surpreendeu Angelique Kerber, cabeça de chave número 1 e atual quinta tenista do mundo, com uma vitória por 2 a 1, com 6/4, 4/6 e 6/1, após 2 horas e 11 minutos de confronto válido pela competição realizada em quadras duras.