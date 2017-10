Wozniacki bate Pliskova e pegará Venus na final do Masters; Halep garante topo

Ex-líder do ranking mundial e atual sexta colocada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki garantiu vaga na decisão do Masters da WTA, neste sábado, em Cingapura, ao vencer a checa Karolina Pliskova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (11/9) e 6/3, em uma das semifinais da competição que reúne as oito melhores tenistas da temporada.

Ao superar a adversária que hoje ocupa a terceira posição do ranking feminino, Wozniacki se credenciou para encarar na decisão deste domingo, marcada para começar às 9h30 (de Brasília), a norte-americana Venus Williams. Na outra semifinal deste sábado, a tenista dos Estados Unidos superou a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/2 e 6/3.

Quinta cabeça de chave em Cingapura, Venus travará com Wozniacki uma decisão entre duas ex-líderes do ranking mundial, sendo que a veterana norte-americana de 37 anos de idade voltará a jogar a final de um Masters depois de oito anos - ela foi campeã do evento em 2008 e vice em 2009, antes de ficar de 2010 a 2016 sem conseguir disputar a grande competição que fecha a temporada.

Wozniacki, por sua vez, jogará pela segunda vez na sua carreira a decisão deste grande evento, do qual foi vice-campeã em 2010, quando caiu diante da belga Kim Clijsters no jogo que valeu o título em Doha.

A dinamarquesa foi a primeira a garantir classificação para a final neste sábado em um jogo marcado pela instabilidade das tenistas com o saque na mão. A vencedora chegou a ter o seu serviço quebrado por quatro vezes no confronto, mas converteu cinco break points e ainda levou a melhor sobre Pliskova no equilibradíssimo tie-break do primeiro set, antes de liquidar o duelo na segunda parcial de forma mais tranquila.

HALEP FECHARÁ ANO NO TOPO - A derrota para Wozniacki, além de tirar Pliskova da luta pelo título, impedirá a checa de assumir a liderança do ranking mundial neste Masters da WTA. Por causa do resultado, a romena Simona Halep fechará a temporada na primeira posição mesmo após ter sido eliminada na fase de grupos desta competição realizada em Cingapura.

Desde o estabelecimento do ranking da WTA, em 1975, Halep é apenas a 13ª jogadora a terminar uma temporada como número 1 do mundo, sendo que ela fez história pelo seu país como primeira romena a encerrar um ano do tênis feminino na ponta.

TABU NA FINAL - Na decisão deste domingo em Cingapura, Wozniacki terá de quebrar um tabu para ficar com a taça do Masters da WTA. Velha freguesa de Venus, ela foi derrotada nos sete jogos que travou com a norte-americana até hoje no circuito profissional, sendo que os três primeiros foram em 2007 e os dois últimos em 2015, em Miami e em Auckland, também em uma quadra dura como a deste Masters.

Para poder voltar a ter a chance de defender este retrospecto 100% positivo diante da dinamarquesa, a veterana precisou buscar uma virada em um jogo no qual Caroline Garcia abriu vantagem com uma vitória por 7/3 no tie-break após cada tenista conquistar uma quebra de saque no primeiro set, forçando o desempate.

Entretanto, Venus se manteve confiante, confirmou todos os seus serviços a partir dali até o final do jogo e ainda converteu mais três break points para garantir o triunfo com as parciais de 6/2 e 6/3.