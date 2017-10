Wozniacki arrasa Bouchard em estreia na Ásia; Svitolina e Venus também vencem

Quase todas as favoritas que foram para a quadra nesta terça-feira saíram vencedoras de seus confrontos na primeira rodada do Torneio de Hong Kong. No duelo tido como o mais interessante do dia na competição asiática, a dinamarquesa Caroline Wozniacki confirmou com tranquilidade a sua condição de terceira cabeça de chave ao arrasar a canadense Eugenie Bouchard por duplo 6/1, em apenas 58 minutos.

Apesar do favoritismo de Wozniacki diante da atual 78ª colocada do ranking mundial, Bouchard havia levado a melhor no único embate anterior entre as duas no circuito da WTA, realizado em 2014, quando superou a adversária por 6/2 e 6/3 no Torneio de Wuhan, na China.

Neste reencontro em Hong Kong, porém, a dinamarquesa atropelou a canadense ao aproveitar seis de 12 chances de quebrar o saque da rival, que ganhou um dos seus apenas dois games ao converter o único break point que conseguiu na partida.

Com a fácil vitória sobre Bouchard, a atual sexta colocada do ranking mundial avançou para enfrentar na segunda rodada a jovem australiana Lizette Cabrera, de apenas 19 anos, que na estreia eliminou a japonesa Shuko Aoyama.

SVITOLINA E VENUS - Em outras duas partidas realizadas nesta terça em Hong Kong, Elina Svitolina e Venus Williams também confirmaram favoritismo em suas estreias. Cabeça de chave número 1 e atual quarta colocada da WTA, a ucraniana sofreu um pouco, mas eliminou a casaque Zarina Diyas com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2). Já a veterana norte-americana, segunda pré-classificada e quinta tenista do mundo, arrasou a japonesa Risa Ozaki por duplo 6/2.

Assim, Svitolina avançou para encarar na segunda rodada a norte-americana Nicole Gibbs, enquanto Venus terá pela frente mais uma tenista do Japão. Trata-se de Naomi Osaka, que na estreia derrotou a chilena Alexa Guarachi por 7/5 e 6/4.

A polonesa Agnieszka Radwanska, por sua vez, justificou o status de quarta cabeça de chave na primeira rodada ao atropelar a local Zhang Ling por 6/1 e 6/2. Assim, ela se classificou para encarar na próxima fase a australiana Samantha Stosur.

A tailandesa Luksika Kumkhum, a australiana Daria Gavrilova, a russa Anastasia Pavlyuchenkova e as norte-americanas Jacqueline Cako e Jennifer Brady foram outras tenistas que abriram suas campanhas com vitória nesta terça em Hong Kong.

