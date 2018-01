Wozniacki aplica 'pneu' e avança às quartas no Aberto da Austrália

A dinamarquesa Caroline Wozniacki segue fortalecendo seu favoritismo na briga pelo título do Aberto da Austrália. Neste domingo, a tenista número dois do mundo aplicou um "pneu" na eslovaca Magdalena Rybarikova na vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 1h03min.

O triunfo a levou até as quartas de final na quadra dura de Melbourne. Sua próxima adversária será a espanhola Carla Suárez-Navarro, que precisou de uma virada para superar a estoniana Anett Kontaveit por 4/6, 6/4 e 8/6, também neste domingo. Wozniacki tem cinco vitórias em sete partidas contra a tenista da Espanha.

A dinamarquesa só encontrou dificuldades neste domingo no início da partida. Após levar uma quebra, ela precisou buscar a virada para virar o placar e fechar o set. A reviravolta deu mais confiança à favorita, que deslanchou na partida e fechou a segunda parcial sem ceder sequer um game.

Wozniacki terminou a partida com cinco quebras de saque, em nove oportunidades, contra apenas uma da rival, na única chance que teve. A favorita fez a diferença no jogo nos golpes do fundo de quadra. Foram 25 bolas vencedoras no total, contra 15 da rival da Eslováquia.

Em outro jogo deste domingo, a belga Elise Mertens avançou às quartas de final, obtendo seu melhor resultado num Grand Slam. Para tanto, superou a croata Petra Martic por 7/6 (7/5) e 7/5. Atual número 37 do mundo, ela vai enfrentar na sequência a vencedora do duelo entre a ucraniana Elina Svitolina e a checa Denisa Allertova.