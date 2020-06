World Athletics anuncia cancelamento de mais duas etapas da Diamond League

A etapa de Gateshead, na Inglaterra, é outra que pode sofrer alterações. - ( Foto: Divulgação/ Agencies)

A World Athletics, novo nome da IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo, na sigla em inglês), anunciou nesta sexta-feira o cancelamento de mais duas etapas da Diamond League, a principal série de eventos organizados pela entidade. Desta vez, foram as provas previstas para Paris, no dia 6 de setembro, e Eugene, nos Estados Unidos, que seria em 4 de outubro. Assim como acontece com outras modalidades, o atletismo vem sofrendo com a pandemia do novo coronavírus.

Anteriormente, as seis primeiras etapas da atual temporada já haviam sido alteradas por conta da pandemia da covid-19. Como nos cancelamentos anteriores, a decisão desta sexta-feira foi tomada em estreita consulta com organizadores, atletas e partes interessadas, de acordo com a World Athletics.

No caso de Paris, o evento não será mais disputado depois da decisão do governo francês de proibir grandes eventos no país nos próximos meses. A organização ressaltou que "não haveria tempo hábil para preparar toda a estrutura de um evento de nível mundial".

A mesma situação aconteceu com Eugene, que fica no estado americano do Oregon. "A proibição (da realização de grandes eventos), combinada com as restrições de viagens internacionais, fazem ser impossível organizar um evento de atletismo de nível mundial", disse a organização em um comunicado oficial.

A etapa de Gateshead, na Inglaterra, é outra que pode sofrer alterações. Inicialmente marcada para 16 de agosto, ela pode ser mudada para 12 de setembro dependendo do que for determinado pelas autoridades sanitárias britânicas.

"Devido à situação atual da saúde no mundo e a constante mudança de regras, o calendário de 2020 da Diamond League segue sendo provisório e está sujeito a alterações adicionais", informou a World Athletics.