Wizards atropela o Blazers e vence 12ª seguida em casa na NBA

Depois de um péssimo começo de temporada, o Washington Wizards embalou definitivamente na NBA, muito em função de seu aproveitamento em casa. Nesta segunda-feira, feriado do Dia de Martin Luther King nos Estados Unidos, que propiciou a realização de algumas partidas em horários mais cedo do que o normal, a equipe atropelou o Portland Trail Blazers, por 120 a 101, e chegou ao 12.º triunfo seguido no Verizon Center.

A arrancada em casa já coloca a equipe na quinta colocação da Conferência Leste, com uma vaga encaminhada para os playoffs. São 21 triunfos em 40 partidas disputadas na temporada. Já o Blazers perdeu pela segunda vez seguida, soma 25 derrotas em 43 jogos, mas mantém-se com a oitava e última vaga do Oeste para a próxima fase.

Para triunfar nesta segunda, os donos da casa contaram com ótimo aproveitamento nas bolas de três pontos, acertando 13 arremessos em 23 tentativas. A equipe abriu 15 pontos logo no primeiro quarto, ampliou para 24 no segundo e apenas administrou o resultado após o intervalo.

Destaque, mais uma vez, para a duplas de armadores formada por John Wall (24 pontos e sete assistências) e Bradley Beal (25 pontos). O reserva Kelly Oubre Jr. ainda contribuiu com 18 pontos. Já pelo Blazers, Damian Lillard marcou 22 pontos, mas C.J. McCollum decepcionou e anotou somente 12.

Se o Wizards não teve dificuldade para vencer, o Atlanta Hawks encontrou bem mais resistência para passar pelo New York Knicks, na tradicional casa do adversário, o Madison Square Garden. Em jogo definido nos segundos finais, o time visitante venceu por 108 a 107 e chegou ao 24.º triunfo, na quarta posição do Leste. O Knicks, por sua vez, segue em baixa, perdeu pela 24.ª vez e é o 11.º da mesma conferência.

O equilíbrio foi a tônica da partida e as equipes se revezaram na liderança do placar até os segundos finais. Dennis Schroeder, com um arremesso de três, colocou o Hawks à frente a 20 segundos para o fim. O Knicks, então, teve um último ataque para virar, mas Carmelo Anthony e Derrick Rose falharam.

Apesar do erro no fim, Carmelo terminou como principal cestinha da partida, com 30 pontos. Rose contribuiu com 18, além de nove assistências. Pelo Hawks, destaque para os 28 pontos de Schroeder e os 20 de Tim Hardaway Jr.

Rival direto de Hawks e Wizards, o Milwaukee Bucks foi surpreendido em casa pelo Philadelphia 76ers, por 113 a 104, graças aos 22 pontos e 12 rebotes de Joel Embiid, grande favorito ao prêmio de melhor calouro do ano na NBA. Foi o 13.º triunfo do 76ers, antepenúltimo colocado do Leste, e a 20.ª derrota do Bucks, que deixou a zona de classificação para os playoffs da mesma conferência e é o nono.

Em outro jogo desta segunda-feira encerrado mais cedo do que no horário habitual para rodadas da NBA, o Indiana Pacers sofreu um pouco, mas fez valer o fator casa ao vencer o New Orleans Pelicans por 98 a 95.

Assim, a equipe de Indianápolis passou a contabilizar 21 vitórias em 40 partidas, retrospecto que o deixa na sexta posição do Leste. Já o Pelicans amargou a sua 26ª derrota em 42 jogos e ocupa a 11ª colocação do Oeste.

Paul George, com 19 pontos, foi o cestinha da partida pelo Pacers, que ainda contou com boas atuações de Myles Turner (18 pontos e 12 rebotes) e Jeff Teague (16 pontos e dez assistências). Thaddeus Young, por sua vez, fez outros 17 pontos pela equipe da casa. Pelo lado do Pelicans, Anthony Davis foi o maior pontuador, com 16.

Também em partida já finalizada nesta segunda, o Denver Nuggets bateu o Orlando Magic por 125 a 111, em casa, e conquistou o seu 16º triunfo em 39 partidas, se garantindo logo abaixo da zona de classificação para os playoffs, em nono lugar do Oeste. Já a equipe da Flórida está no 12º lugar do Leste, agora com 26 derrotas em 43 jogos.

Nikola Jokic, com 30 pontos e 11 rebotes pelo Nuggets, foi o grande destaque da partida, enquanto Elfrid Payton, com 20 pontos e 12 assistências, se sobressaiu como principal nome do Magic.

A rodada desta segunda-feira ainda terá a conclusão de outras quatro partidas, sendo a principal delas o clássico entre o atual campeão da NBA, Cleveland Cavaliers, e o vice-campeão, Golden State Warriors, em Oakland. Charlotte Hornets x Boston Celtics, Utah Jazz x Phoenix Suns e Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers são os outros três jogos que completam esta jornada da competição.

