Willian passa por cirurgia e deve voltar no 2º semestre de 2019 ao Palmeiras

O atacante Willian, do Palmeiras, foi submetido a cirurgia no joelho direito nesta sexta-feira em São Paulo. De acordo com o clube, o procedimento cirúrgico foi bem sucedido, e o atacante está bem. O próprio jogador publicou uma fotografia no hospital em suas redes sociais para agradecer o apoio dos fãs. O prazo de recuperação, de acordo com o time paulista, varia de seis a nove meses.

Nas últimas três semanas, desde a contusão até o momento da cirurgia, Willian utilizou um estabilizador para cicatrização do ligamento colateral. A cirurgia desta sexta-feira reconstruiu o ligamento cruzado.

Willian sofreu lesão em dois ligamentos (cruzado e colateral medial) do joelho direito na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ao dar assistência para o gol do título, anotado por Deyverson na vitória diante do Vasco por 1 a 0, em São Januário (RJ).

A lesão de Willian obrigou o Palmeiras a buscar opções no mercado para suprir a carência de um jogador de velocidade pelos lados do campo. O Palmeiras deve anunciar ainda nesta sexta-feira a contratação do meia Felipe Pires, de 23 anos, que pertence ao Hoffenheim, da Alemanha. Além da negociação com Felipe Pires, o clube contratou Carlos Eduardo, do Pyramids, do Egito.