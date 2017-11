Willian não treina no campo e deverá ser desfalque do Palmeiras em Salvador

O Palmeiras tem importantes desfalques para a partida desta quarta-feira contra o Vitória, às 21h45, no Barradão, em Salvador. O principal deles deve ser o atacante Willian, que sofreu um edema na coxa em 19 de outubro e nesta terça-feira não foi a campo para treinar. Com isso, as chances de integrar o grupo que viaja para a Bahia são remotas.

Além dele, o técnico Alberto Valentim não poderá contar com o colombiano Miguel Borja, que foi convocado para defender a seleção de seu país em dois amistosos e deve ficar fora dos três próximos duelos (contra Vitória, Sport e Flamengo). Outro atacante do grupo, Deyverson está suspenso depois de levar cartão vermelho no clássico com o Corinthians.

"Para falar a verdade, não pensamos muito na escalação, o Alberto deve ter quebrado a cabeça para pensar no que vai fazer. Tem jogadores como Keno, Róger Guedes que já atuou por dentro... O Alberto vai saber como montar nossa estratégia para irmos fortes e preparados para o jogo", afirmou Tchê Tchê.

De qualquer maneira, o treinador vem observando alguns atacantes da base, como Léo Passos e Fernando, ambos do time sub-20. "A gente vem pensando jogo a jogo, ninguém se poupa, ninguém deixa de se doar, de dar uma entrada mais forte se precisar para não ser suspenso. Temos um elenco grande e com grandes jogadores, independentemente se alguém ficar suspenso, quem entrar vai dar conta do recado", continuou Tchê Tchê.

O time vai tentar voltar a vencer após ter sido superado pelo Corinthians no domingo. Com o resultado, o rival voltou a abrir uma boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. "Fizemos nosso melhor, não dá para ganhar sempre. Tiveram erros cruciais já citados pelo Palmeiras sobre a arbitragem, mas já passou. Agora temos o Vitória e vamos nos preparar para este jogo", comentou Tchê Tchê.