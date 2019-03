Willian marca, Chelsea bate o Dínamo de Kiev e encaminha vaga na Liga Europa

O Chelsea deu passo importante para garantir a classificação às quartas de final da Liga Europa nesta quinta-feira. A equipe recebeu o Dínamo de Kiev no Stamford Bridge e contou com um gol do brasileiro Willian para vencer por 3 a 0. Pedro e Loftus-Cheek completaram o placar.

O resultado desta quinta deixa o Dínamo em situação delicada para o jogo de volta das oitavas, que será disputado quinta que vem, na Ucrânia. Para garantir a classificação no tempo normal, a equipe da casa terá que vencer por pelo menos quatro gols de diferença.

Esta foi a terceira vitória seguida do Chelsea, que vai dando resposta após a série de maus resultados que chegou a colocar o emprego de Maurizio Sarri em risco. E ela começou a ser desenhada aos 17 minutos, com um belo gol. Pedro tabelou com Giroud, que devolveu de calcanhar para o espanhol deslocar o goleiro.

O Chelsea era dono da partida e poderia ter matado o confronto ainda no primeiro tempo se o próprio Pedro tivesse mantido a excelência nas finalizações. Em outras duas oportunidades, ele saiu livre na área, mas em ambas parou no goleiro Boyko.

Na volta do intervalo, o Dínamo conseguiu diminuir a pressão do Chelsea, mas foi castigado na bola parada. Aos 19 minutos, Willian cobrou falta da esquerda com perfeição e ampliou.

Giroud perdeu grande chances de fazer o terceiro pouco depois, mas Hudson-Odoi, que havia entrado na vaga de Willian, selou o resultado já aos 45. Ele recebeu na área de Loftus-Cheek, cortou o marcador e bateu com categoria.