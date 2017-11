Williams confirma Kubica em teste após GP de Abu Dabi

Um dia após negar acerto com Robert Kubica para a próxima temporada, a Williams confirmou o polonês nos testes que serão realizados no Circuito de Yas Marina após o GP de Abu Dabi. Kubica fará o teste junto do russo Sergey Sirotkin e do canadense Lance Stroll, titular da equipe britânica.

As sessões serão realizadas nos dias 28 e 29, terça e quarta-feira respectivamente, da próxima semana. O objetivo é testar os pneus que a Pirelli elabora para a próxima temporada da Fórmula 1. Será a última atividade deste ano da fornecedora italiana, que cancelou o teste programado para o Autódromo de Interlagos, após o GP do Brasil, alegando falta de segurança.

Será o terceiro teste de Kubica com a Williams. O polonês, que correrá nos dois dias de atividade, é o franco favorito a ficar com a vaga de Felipe Massa no time britânico para 2018. O brasileiro não teve o seu contrato renovado e vai se despedir da categoria em Abu Dabi.

A Williams é uma das duas únicas equipes que ainda não confirmaram sua dupla de pilotos para 2018. Somente Stroll está garantido. Além de Kubica, brigam pela vaga de Massa o russo Daniil Kvyat e o alemão Pascal Wehrlein.

Dos três candidatos, Kubica é o que gera maior dúvida na Williams porque não disputa um GP de F-1 desde 2010. Isso porque ele precisou se afastar da categoria às vésperas do início da temporada 2011 após sofrer um grave acidente de rali. Agora, ele trabalha para voltar ao grid, também tendo participado de testes pela Renault.