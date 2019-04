Weverton promete Palmeiras mais forte depois de pausa de 15 dias no calendário

O goleiro Weverton, do Palmeiras, destacou nesta terça-feira a pausa de duas semanas do time no calendário de competições desta temporada. Sem entrar em campo desde o último dia 10, a equipe vai encerrar o período nesta quinta-feira, quando vai enfrentar o Melgar, do Peru, fora de casa, pela Copa Libertadores, com a expectativa de mostrar evolução.

Nos últimos dias, o time fez treinos fechados na Academia de Futebol, em São Paulo, deu mais tempo de descanso para os jogadores e, segundo Weverton, conseguiu trabalhar bem. "É importante ter esse período de trabalho. Quando a gente joga de quarta e de sábado, a gente resolve muita coisa mais na base da conversa, no vídeo, do que em campo. Tivemos bastante tempo para trabalhar e isso com certeza irá nos ajudar daqui para frente", afirmou o goleiro, em entrevista coletiva.

O Palmeiras não tinha um intervalo tão grande no calendário desde a pré-temporada, em janeiro. O técnico Luiz Felipe Scolari privilegiou nessa etapa do ano a recuperação de jogadores com problemas físicos. Depois de enfrentar o Melgar, a equipe terá uma sequência intensa de partidas com as estreias no Campeonato Brasileiro, neste domingo, e na Copa do Brasil, no próximo mês.

"Trabalhamos coisas que às vezes não dá tempo de trabalhar, algum outro sistema que o Felipão quer implantar daqui para frente. Estamos todos preparados, bem treinados e bem descansados para entrar lá e dar conta do que vier pela frente", afirmou Weverton. Eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo São Paulo, o clube teve folga nos dois últimos domingos.

No Peru, o Palmeiras precisa somente de um empate para confirmar classificação para as oitavas de final da Libertadores. Apesar disso, a equipe terá ainda mais uma partida para cumprir. A rodada final será de compromisso contra o San Lorenzo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.