Westbrook iguala triplo-duplo raro de Chamberlain em vitória do Thunder na NBA

O armador Russell Westbrook fez história na rodada de terça-feira da temporada regular da NBA. O astro do Oklahoma City Thunder comandou a vitória de seu time sobre o Los Angeles Lakers por 119 a 103, em casa, com uma atuação memorável ao anotar um raro triplo-duplo (dois dígitos em três fundamentos) de 20 pontos, 20 rebotes e 21 assistências. Ele se igualou ao lendário Wilt Chamberlain, que em uma partida em 1968 conseguiu 22 pontos, 25 rebotes e 21 assistências.

Em 78 jogos, este foi o 31.º triplo-duplo de Westbrook, sendo o 135.º da carreira, que está muito perto de completar a terceira temporada consecutiva com médias de mais de 10 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Só contra o Lakers, na vitória que evitou o terceiro revés seguido, o armador terminou o primeiro quarto já com 10 assistências.

Agora com 45 vitórias e 33 derrotas, o Thunder está na oitava colocação da Conferência Oeste. Tem a mesma campanha que o San Antonio Spurs, que fica em sétimo por ter sido melhor no confronto direto. Os dois já estão classificados aos playoffs e tentam fugir de um confronto contra o Golden State Warriors, atual campeão e líder da conferência.

O time de Oakland está mais perto de se garantir na liderança do Oeste ao bater com autoridade o Denver Nuggets, o segundo colocado, por 116 a 102, em casa. Faltando somente cinco jogos para o final da temporada, os Warriors têm duas vitórias a mais (53 a 51).

O grande destaque do atual campeão da NBA foi o pivô DeMarcus Cousins, que conseguiu um duplo-duplo com 28 pontos e 12 rebotes. O ala Kevin Durant (21 pontos) e o armador Stephen Curry (17) tambpem brilharam. Nos Nuggets, Jamal Murray, com 17 pontos, foi o cestinha.

Em outro duelo disputado na Califórnia, o Houston Rockets derrotou o Sacramento Kings por 130 a 105, consolidando-se na terceira colocação no Oeste. O time do Texas dominou o jogo e igualou o seu próprio recorde de bolas de três (26 certas, com o excelente aproveitamento de 42,6%). O armador James Harden anotou 38 pontos e completou seu duplo-duplo com 10 assistências.

Por fim, em casa, o San Antonio Spurs teve trabalho para ganhar do já eliminado Atlanta Hawks por 117 a 111. O time texano foi liderado por DeMar DeRozan, que saiu de quadra com 29 pontos, sete rebotes e o mesmo número de assistências.

