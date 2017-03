Westbrook faz 32º 'triple-double' e supera Chamberlain em triunfo do Thunder

Russell Westbrook subiu mais um degrau na sua tentativa de se tornar o jogador com mais "triple-doubles" em uma temporada regular na NBA. Neste sábado, o astro do Oklahoma City Thunder se isolou em segundo lugar na lista histórica ao alcançar pela 32ª vez na temporada 2016/2017 dois dígitos em três fundamentos diferentes.

A expressiva marca foi atingida na vitória do Thunder por 112 a 104 sobre o Utah Jazz em Oklahoma City. Assim, ele rompeu o empate com Wilt Chamberlain, que conseguiu 31 "triple-doubles" na temporada 1967/1968. Agora, ele vai atrás de Oscar Robertson, o recordista, com 41 no campeonato de 1961/1962.

Para alcançar o feito, porém, Westbrook terá que superar a sua atual média de "triple-doubles". Afinal, a temporada regular tem um total de 82 jogos, ou seja, o astro do Thunder precisa fechá-la com ao menos um a cada dois jogos. Até agora, porém, são 32 em 66 partidas. Assim, para igualar Robertson, serão precisos nove "triple-doubles" nos últimos 16 jogos, algo que parece possível de ser atingido.

Na noite deste sábado, Westbrook totalizou 33 pontos, 14 assistências e 11 rebotes pelo Thunder. E não foi difícil para o time de Oklahoma vencer, especialmente após abrir o segundo tempo com uma ofensiva de 14 a 5, período em que o astro de quatro assistências, levando a equipe abrir uma expressiva vantagem de 23 pontos.

Victor Oladipo contribuiu com 22 pontos para o Thunder, que ganhou pela terceira ocasião seguida do Jazz na temporada regular da NBA e ocupa a sexta posição no Oeste, com 37 vitórias em 66 partidas

O Jazz sentiu as ausências de Rudy Gobert e Derrick Favors. E o time ainda viu Gordon Hayward jogar por apenas 21 minutos, com nove pontos marcados, 13 a menos do que a sua média. Já o brasileiro Raulzinho ficou em quadra por 13 minutos, com sete pontos e duas assistências. Apesar da derrota, o time ocupa o quarto lugar no Oeste, com 41 vitórias em 66 duelos.

Veja Também

Comentários