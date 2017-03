Westbrook faz 31º "triple-double", se iguala a Chamberlain e Thunder bate o Spurs

Russell Westbrook fez história na rodada da noite desta quinta-feira da NBA ao liderar o Oklahoma City Thunder na vitória por 102 a 92 sobre o San Antonio Spurs, em casa, e alcançar o seu 31º "triple-double", igualando a marca do lendário Wilt Chamberlain como o segundo jogador a contabilizar este feito em uma mesma temporada.

Um dos maiores da história da liga de basquete dos Estados Unidos, Chamberlain obteve a marca na temporada 1966/1967, sendo que agora Westbrook só está atrás de Oscar Robertson como jogador com maior número de partidas conseguindo dois dígitos em três fundamentos em uma mesma edição da competição. Este último acumulou 41 "triple-doubles" na temporada 1961/1962.

Westbrook brilhou desta vez com 23 pontos, 13 rebotes e 13 assistências e foi o cestinha do confronto. Impulsionado principalmente pela ótima atuação do astro, o Thunder chegou a 39 vitórias em 65 partidas e se garantiu na sexta posição da Conferência Oeste.

Já o Spurs perdeu a sua invencibilidade após acumular nove vitórias seguidas, mas se manteve tranquilo na vice-liderança do Oeste, agora com 14 derrotas em 64 jogos.

Victor Oladipo, com 20 pontos, e Enes Kanter, com 14 pontos e 10 rebotes, foram outros dois destaques do triunfo do Thunder, que assim também encerrou um incômodo jejum que já durava quatro partidas.

Pelo lado do time de San Antonio, Kawhi Leonard, Pau Gasol e LaMarcus Aldridge se garantiram como maiores cestinhas da equipe, respectivamente com 19, 18 e 17 pontos, mas não conseguiram evitar a quebra da invencibilidade da equipe, que também perdeu a chance de se aproximar do líder Golden State Warriors. Isso após a equipe de Stephen Curry ter sido derrotada pelo Boston Celtics na rodada da última quarta.

CLEVELAND EM QUEDA - Líder da Conferência Leste e atual campeão da NBA, o Cleveland Cavaliers amargou a sua terceira derrota seguida ao cair por 106 a 101 diante do Detroit Pistons, fora de casa, em outro jogo da rodada desta quinta-feira.

Nem mesmo a grande atuação de LeBron James, autor de um "triple-double" de 29 pontos, 13 rebotes e 10 assistências, foi suficiente para evitar o revés, fazendo com que o time passasse a contabilizar 21 derrotas em 63 jogos até aqui. Já o Pistons deu um importante passo para avançar aos playoffs da NBA ao acumular o seu 32º triunfo em 65 partidas, retrospecto que o deixa no sétimo lugar do Leste.

Para isso, o Pistons foi liderado por Andre Drummond, autor de um "double-double" de 20 pontos e 16 rebotes, e por Reggie Jackson, cestinha da equipe com 21 pontos.

Pelo lado do Cavaliers, destaque também para os 27 pontos marcados por Kyrie Irving, assim como para retorno do ala-armador JR Smith, que voltou a jogar após quase três meses fora por causa de uma fratura no dedo polegar. Ele, porém, teve atuação apagada após começar do banco e marcar apenas três pontos e pegar um rebote nos 19 minutos em que esteve em quadra.

Já o Los Angeles Clippers exibiu força fora de casa na rodada desta quinta ao derrotar o Memphis Grizzlies por 114 a 98, impondo ao adversário a sua quarta derrota seguida. Assim, o time da Califórnia contabilizou a sua 39º vitória em 65 partidas e se manteve firme na quinta posição da Conferência Oeste.

O Clippers foi empurrado pela boa atuação do suplente Austin Rivers, cestinha da equipe com 20 pontos, e também por Chris Paul (19 pontos) e Blake Griffin, este um "double-double" de 14 pontos e 12 rebotes. Já o Grizzlies é o sétimo colocado do Leste, agora com 39 derrotas em 65 partidas, e teve Marc Gasol como maior nome ofensivo, com 20 pontos.

Em outro jogo da rodada desta quinta, o Portland Trail Blazers se manteve firma na luta por uma vaga nos playoffs ao bater o Philadelphia 76ers por 114 a 108, em casa, e chegar ao seu 28º triunfo na temporada. Assim, se garantiu no nono lugar do Oeste e encostou no Denver Nuggets, que hoje fecha a zona de classificação para a próxima fase.

Com 28 pontos, 20 rebotes e oito assistências, o bósnio Jusuf Nirkic foi o grande nome do Blazers na partida, enquanto o 76ers, penúltimo colocado do Leste, teve Dario Saric com 28 pontos e Robert Covington com 24 pontos e 13 rebotes.

Confira os resultados da rodada desta quinta-feira à noite:

Detroit Pistons 106 x 101 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 98 x 114 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 102 x 92 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 114 x 108 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 110 x 122 Los Angeles Lakers

Confira os jogos desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Chicago Bulls x Houston Rockets

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Denver Nuggets x Boston Celtics

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x Washington Wizards

