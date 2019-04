Westbrook comanda triunfo do Thunder sobre os Pistons e bate recorde na NBA

A poucos dias de terminar a temporada regular da NBA, alguns jogadores seguem batendo recordes. Rusell Westbrook se igualou a Oscar Robertson (conseguiu o feito em 1962) a serem os únicos atletas com médias de triplo-duplo em três anos seguidos e comandou o Oklahoma City Thunder na vitória sobre o Detroit Pistons por 123 a 110.

Incansável, o armador foi brilhante especialmente nas assistências. Ele deu 15 passes para cestas, marcou 19 pontos e ainda pegou oito rebotes. Restando três jogos para o Thunder, Westbrook possui médias de 22,9 pontos, 11,1 rebotes 10,6 assistências.

Westbrook não foi o único a decidir para o Thunder. Paul George marcou 30 pontos e pegou oito rebotes e teve noite brilhante. O cestinha do jogo, porém, foi dos Pistons. Blake Griffin anotou 45 pontos - nove bolas de três -, mas não foi suficiente para a equipe vencer.

Depois de alguns tropeços em sequência, o segundo triunfo seguido mantém o Oklahoma City Thunder na sétima posição da Conferência Oeste, o que deixa a equipe, se terminar neste posto, livre de enfrentar o atual campeão Golden State Warriors na primeira rodada dos playoffs. Já o Detroit caiu duas posições e agora ocupa o oitavo e último lugar na zona de classificação para a pós-temporada.

Em Oakland, o Golden State, líder da Conferência Oeste, teve de suar para superar o Cleveland Cavaliers. O time do astro Stephen Curry, que foi decisivo no final com seu talento e pontaria afinada, chegou a abrir 19 pontos de vantagem, viu o Cleveland encostar, mas embalou na reta final e venceu a partida por 120 a 114.

Com nove bolas de três convertidas em 12 tentadas, e 40 pontos anotados, Curry foi o destaque da partida e se tornou o terceiro maior pontuador da história do Golden State, com 16.283 pontos, atrás de Wilt Chamberlain (17.783) e Rick Barry (16.447). Draymond Green (20 pontos e oito rebotes) e Kevin Durant (15 pontos e oito assistências) também tiveram um bom desempenho. Pelos Cavs, Collin Sexton teve destaque ao anotar 27 pontos.

O Orlando Magic deu um passo importante rumo aos playoffs ao atropelar o Atlanta Hawks pelo placar de 149 a 113. O time da Flórida foi superior desde o começo e alcançou marcas expressivas no duelo: maior número de pontos no primeiro tempo, maior placar da temporada e a nona vitória seguida dentro de casa. O Orlando está no sexto lugar da Leste e precisa de um triunfo em duas partidas restantes para garantir sua vaga na pós-temporada.

A noite da sexta-feira na NBA ainda teve Jeremy Lamb como herói do Charlotte Hornets novamente. Depois de acertar uma sexta de trás do meio da quadra há 10 dias, desta vez Lamb fez uma de três pontos no estouro do cronômetro para dar a vitória ao seu time sobre o Toronto Raptors por 113 a 111.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira:

Orlando Magic 149 x 113 Atlanta Hawks

Washington Wizards 112 x 129 San Antonio Spurs

Charlotte Hornets 113 x 111 Toronto Raptors

Indiana Pacers 97 x 117 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 123 x 110 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 111 x 109 Miami Heat

Houston Rockets 120 x 96 New York Knicks

Dallas Mavericks 112 x 122 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 119 x 98 Sacramento Kings

Phoenix Suns 133 x 126 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 120 x 114 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers 117 x 122 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 119 x 110 Portland Trail Blazers

Confira os jogos marcados para este sábado:

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers