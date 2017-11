Westbrook brilha e Thunder bate Warriors; Heat quebra invencibilidade do Celtics

Em uma rodada que contou com nada menos do que 14 jogos nesta quarta-feira, Russell Westbrook foi um dos destaques da noite ao liderar o Oklahoma City Thunder em uma expressiva vitória por 108 a 91 sobre Golden State Warriors, em casa, onde os anfitriões impuseram aos atuais campeões da liga de basquete dos Estados Unidos a quinta derrota em 18 confrontos nesta temporada regular.

Jogador mais valioso (MVP) da edição passada da competição, Westbrook brilhou ao marcar 34 pontos pelo Thunder e ainda ao ficar muito próximo de um "triple-double" ao pegar dez rebotes e distribuir nove assistências. O astro terminou o duelo como maior cestinha, enquanto Paul George também exibiu boa atuação pela equipe de Oklahoma ao fazer 20 pontos e apanhar 11 rebotes.

Carmelo Anthony também foi importante para a equipe da casa ao contabilizar 22 pontos, sendo que Steven Adams ainda ajudou o Thunder com um "double-double" de 14 pontos e 12 rebotes.

Impulsionado por este quarteto, o time se garantiu na oitava posição da Conferência Oeste, fechando a zona de classificação aos playoffs, agora com oito vitórias em 17 partidas. Já o Warriors está na vice-liderança da mesma conferência, com cinco derrotas em 18 jogos, e viu os seus astros serem suplantados pela forte atuação do adversário.

Stephen Curry foi o maior cestinha dos visitantes, com 24 pontos, enquanto Kevin Durant veio logo atrás, com 21, mas eles foram os únicos destaques ofensivos dos visitantes. Durant, por sua vez, sofreu nesta rodada de quarta-feira a sua primeira derrota para o Thunder desde quando deixou a equipe para defender o time de Oakland, pelo qual foi decisivo para a conquista do título da temporada passada da NBA.

Alvo de muitas vaias dos torcedores locais, Durant também mostrou que a rivalidade com o seu ex-companheiro de equipe Westbrook continua, já que os dois voltaram a se estranhar em quadra neste novo reencontro e trocaram provocações.

CELTICS CAI APÓS 16 JOGOS - Se o Thunder bateu o Warriors, o Miami Heat também fez bonito na rodada desta quarta-feira à noite ao quebrar uma invencibilidade de 16 jogos do Boston Celtics, batido por 104 a 98, fora de casa. A equipe da Flórida obteve o feito ao contar com fortes atuações de Goran Dragic e Diron Waiters, que marcaram 27 e 26 pontos, respectivamente, enquanto Tyler Johnson também foi bem ao sair do banco e marcar 16.

No Celtics, que voltou a mostrar força ofensiva para reduzir boa diferença no placar na parte final do jogo, Kyrie Irving foi o cestinha, com 23 pontos, e Jayson Tatum fez outros 18. Porém, eles não conseguiram evitar o fim da série invicta do time de Massachusetts, que mesmo assim se manteve folgado na liderança da Conferência Leste, com 16 triunfos e apenas três derrotas. Já o Heat é apenas o 11º da mesma conferência, agora com oito vitórias em 17 partidas.

LEBRON LIDERA CAVALIERS - Outro time de destaque que saiu vencedor de quadra na rodada desta quarta-feira à noite foi o Cleveland Cavaliers, que aproveitou o fator quadra para derrotar o Brooklyn Nets por 119 a 109 e se garantir na quarta posição da Conferência Leste, agora com 11 triunfos em 18 jogos.

Para isso, os atuais vice-campeões da NBA foram liderados mais uma vez pelo astro LeBron James, que foi o cestinha do duelo, com 33 pontos, sendo que 23 deles foram anotados nos últimos 12 minutos do confronto. Kevin Love, com um "double-double" de 18 pontos e dez rebotes, foi o outro principal destaque dos anfitriões.

Essa também foi a 11ª derrota em 17 jogos do Nets, que amarga a antepenúltima posição do Leste, onde está à frente apenas de Chicago Bulls e Atlanta Hawks, derrotados respectivamente por Utah Jazz e Los Angeles Clippers em outras partidas da rodada desta quarta.

ROCKETS NO TOPO DO OESTE - Beneficiado pela derrota do Warriors para o Thunder, o Houston Rockets fez valer com autoridade o fator quadra na rodada da noite desta quarta ao arrasar o Denver Nuggets por 125 a 95 e se isolar na ponta do Oeste, agora com 14 vitórias em 18 confrontos.

Para atropelar os visitantes, o Rockets exibiu um grande desempenho coletivo, com Trevor Ariza, Chris Paul e James Harden contabilizando 25, 23 e 21 pontos, respectivamente, sendo que Paul também garantiu um "double-double" ao dar 12 assistências.

O pivô brasileiro Nenê também teve atuação importante pelo time de Houston ao fazer 13 pontos, distribuir cinco assistências e apanhar quatro rebotes nos 19 minutos em que esteve em quadra após começar o confronto entre os reservas.

HARDAWAY JR BRILHA - Outro jogador que brilhou nesta última jornada de confrontos da NBA foi Tim Hardaway Jr, que empurrou o New York Knicks rumo ao décimo triunfo em 17 jogos ao fazer 38 pontos na vitória por 108 a 100 sobre o Toronto Raptors, no Madison Square Garden, em Nova York. Cestinha do duelo, ele comemorou a melhor atuação ofensiva de sua carreira.

A vitória deixou o Knicks na quinta posição do Leste, enquanto o Raptors vem pouco acima, em terceiro lugar, agora com seis derrotas em 17 duelos. Com o mesmo retrospecto, o Detroit Pistons é o vice-líder.

Após esta rodada cheia de quarta-feira, a NBA não terá nenhum jogo nesta quinta antes de ser retomada na sexta-feira com dez partidas.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira:

Charlotte Hornets 129 x 124 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 119 x 109 Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers 101 x 81 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 103 x 116 Los Angeles Clippers

Miami Heat 104 x 98 Boston Celtics

New York Knicks 108 x 100 Toronto Raptors

Houston Rockets 125 x 95 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 94 x 95 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwovels 124 x 128 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 107 x 90 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 108 x 91 Golden State Warriors

Phoenix Suns 107 x 113 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 110 x 80 Chicago Bulls

Sacramento Kings 113 x 102 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada de sexta-feira:

Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks x New York Knicks

Boston Celtics x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x Chicago Bulls