Westbrook brilha e se aproxima de recorde em vitória do Thunder sobre o Mavericks

Em mais uma atuação de gala nesta temporada da NBA, Russell Westbrook cravou mais um "triple-double" e se aproximou do recorde histórico da competição. Na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Dallas Mavericks por 92 a 91, fora de casa, o armador anotou dois dígitos em três fundamentos pela 37ª vez na temporada.

Um dos candidatos a MVP do campeonato, Westbrook registrou 37 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Faltando nove partidas para o fim da temporada regular, ele soma agora 37 "triple-double", a apenas quatro de distância do recorde de 41, obtido por Oscar Robertson na longínqua temporada de 1961/62.

Com o embalo de Westbrook, que não vem sendo poupado nesta reta final da temporada regular, ao contrário de outros destaques da competição, o Thunder segue firme na busca por confirmar sua vaga nos playoffs. O time ocupa a sexta colocação, com 42 vitórias e 31 derrotas, na Conferência Oeste.

No mesmo lado, o Dallas Mavericks soma 31 triunfos e 42 derrotas e está em 10º lugar, ainda na briga pelo lugar dentro da zona de classificação para os playoffs. A equipe da casa contou nesta segunda com destaques de Nerlens Noel e Wesley Matthews, ambos com 15 pontos.

Nesta mesma noite, o San Antonio Spurs surpreendeu na rodada ao derrotar o Cleveland Cavaliers ao vencer por 103 a 74, diante de sua torcida. Sem poupar seus principais titulares, como LeBron James, Kevin Love e Kyrie Irving, o Cavaliers perdeu também a liderança da Conferência Leste.

Com a 47ª vitória (tem 26 derrotas), o Cavaliers foi superado pelo Boston Celtics, na tabela. O novo líder exibe 48 triunfos e o mesmo número de derrotas. Ambos já estão classificados para os playoffs.

Mesmo sem brilhar, LeBron foi o destaque dos visitantes, com 17 pontos, oito rebotes e oito assistências. Sem jogar a partida toda, o astro deu um susto nos fãs do Cavaliers nos instantes finais do terceiro quarto. Ele levou uma cotovelada nas costas e caiu na quadra. Reclamando de fortes dores, chegou a receber atendimento médico, mas voltou ao jogo.

Pelo Spurs, Kawhi Leonard comandou a vitória ao terminar a partida como o cestinha do duelo. Ele anotou 25 pontos e ainda contribuiu com seis rebotes e seis assistências. LaMarcus Aldridge e Pau Gasol registraram 14 pontos cada. Já garantido nos playoffs, o Spurs segue na segunda colocação da Conferência Oeste, com 57 vitórias e 16 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Toronto Raptors 131 x 112 Orlando Magic

New York Knicks 109 x 95 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 103 x 74 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 91 x 92 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 91 x 90 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 108 x 100 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Miami Heat

Houston Rockets x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x Washington Wizards

