Westbrook brilha com 107º 'triple-double' e Thunder bate Cavaliers na NBA

Em noite de brilho de Russell Westbrook, o Oklahoma City Thunder voltou a vencer na noite desta quarta-feira ao superar o Cleveland Cavaliers por 100 a 83, fora de casa. A partida se tornou histórica para Westbrook, que anotou seu 107º "triple-double" da carreira e alcançou o terceiro posto na estatística na história da NBA.

O astro terminou a partida com 23 pontos, 19 rebotes e 15 assistências. Pela terceira vez na temporada, ele obteve dois dígitos em três fundamentos diferentes. A boa sequência é recente, com todos estes números obtidos nas últimas quatro partidas.

No geral, ele igualou o terceiro colocado na lista dos "triple-doubles" da NBA, Jason Kidd. Eles só estão atrás de Oscar Robertson (181) e Magic Johnson (138). Em comparação a Kidd, Westbrook leva ligeira vantagem porque obteve a marca em 760 partidas, enquanto seu antecessor na marca precisou de 1.247 jogos.

Pelo Cavaliers, Jordan Clarkson foi o destaque e cestinha da partida, com 25 pontos. Já Collin Sexton e Cedi Osman obtiveram um "double-double" de 21 pontos e dez rebotes, e 14 pontos e dez rebotes, respectivamente.

Com o resultado, o time de Oklahoma segue se recuperando na tabela da Conferência Oeste. Agora ocupa a quarta posição, com 13 vitórias e sete derrotas. Já o time de Cleveland segue demonstrando que LeBron James faz muita falta. Sofreu a 16ª vitória na temporada - tem apenas quatro pontos. E ocupa a última colocação da Conferência Leste.

Em outro bom jogo da noite, o Dallas Mavericks obteve grande vitória sobre o Houston Rockets pelo placar de 128 a 108, na casa do rival. O esloveno Luka Doncic, calouro na competição, surpreendeu ao ofuscar o astro James Harden, MVP da temporada passada. O jogador de 19 anos chamou a atenção ao anotar 20 pontos e seis rebotes em apenas 24 minutos em quadra. Ele se destacou ainda pelos lances de habilidade e precisão.

Do outro lado da quadra, Harden foi o cestinha da partida e até registrou um "triple-double", com 25 pontos, 11 rebotes e 17 assistências. Mas não foi o suficiente para parar o Mavericks. Clint Capela, James Ennis III e Danuel House Jr anotaram 18 pontos cada. Mas o time visitante ainda teve a boa atuação do reserva Devin Harris, responsável por 20 pontos.

Com a terceira vitória consecutiva, o time do Texas soma agora dez triunfos e nove derrotas. E é o oitavo colocado. Já o Rockets, ainda oscilando após ser um dos destaques do campeonato passado, sofreu o quarto revés consecutivo. Tem agora nove vitórias e 11 derrotas, na penúltima colocação da Conferência Oeste.

Na outra ponta da tabela, o Los Angeles Clippers venceu mais uma e se manteve na primeira colocação, à frente do Golden State Warriors. O time de Los Angeles derrotou o Phoenix Suns por 115 a 99, diante de sua torcida. Danilo Gallinari foi o destaque do líder, com 28 pontos e dez rebotes.

Também brilharam o reserva Lou Williams, com 20 pontos, e Tobias Harris e Boban Marjanovic, ambos com um "double-double". Harris registrou 18 pontos e dez rebotes, enquanto Boban marcou 12 pontos e 12 rebotes. Foi a nona vitória seguida do Clippers em casa. A equipe soma no total 14 triunfos e seis derrotas.

Em seu pior início de campeonato da história, o Phoenix Suns acumula 17 derrotas e apenas quatro vitórias até agora. É o último colocado da Conferência Oeste e dono da pior campanha da temporada.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Charlotte Hornets 108 x 94 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 117 x 91 New York Knicks

Brooklyn Nets 91 x 101 Utah Jazz

Houston Rockets 108 x 128 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 116 x 113 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 128 x 89 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 125 x 104 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 100 x 83 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers 115 x 112 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 115 x 99 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta quinta:

Toronto Raptors x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Indiana Pacers

Sacramento Kings x Los Angeles Clippers