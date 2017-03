Westbrook anota outro 'triple-double', mas vê Rockets de Harden bater o Thunder

No duelo de dois dos principais candidatos ao prêmio de MVP (jogador mais valioso) da temporada, Russell Westbrook teve atuação bem mais inspirada que a de James Harden, mas viu seu Oklahoma City Thunder cair diante do Houston Rockets na rodada de domingo da NBA. Em casa, o time texano não teve maiores dificuldades para derrotar o rival da Conferência Oeste por 137 a 125.

Westbrook anotou mais um "triple-double" ao terminar com 39 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. Esta foi a 36.ª vez que no campeonato o armador do Thunder terminou uma partida com dígitos duplos em três fundamentos. A 10 partidas para o fim da temporada regular, ele precisa alcançar o feito mais cinco vezes para igualar o recorde de Oscar Robertson na temporada 1961/1962.

Os números de Westbrook, cestinha da temporada, o credenciam a ser um forte candidato a MVP da competição, mas Harden não fica atrás, já que é o segundo maior pontuador e o líder em assistências de 2016/2017. No domingo, o ala/armador do Rockets anotou mais um "double-double", ao terminar com 22 pontos e 12 assistências.

Quem liderou o Rockets em pontos foi o reserva Lou Williams. Candidato a melhor sexto homem da temporada, o ala contratado junto ao Los Angeles Lakers durante a competição terminou com 31. Trevor Ariza e Eric Gordon marcaram 24 cada, enquanto o brasileiro Nenê terminou com 17. Pelo Thunder, destaque ainda para os 23 pontos do reserva Enes Kanter.

Com o resultado, o Rockets segue tranquilo na terceira posição do Oeste, com 51 vitórias e 22 derrotas. Curiosamente, se a temporada terminasse hoje o adversário da equipe na primeira rodada dos playoffs seria justamente o Thunder, sexto colocado da conferência, com 41 triunfos e 31 derrotas.

À frente de Rockets e Thunder, na primeira colocação do Oeste, está o Golden State Warriors, que venceu mais uma vez no domingo. Em casa, a equipe californiana arrancou no último período para vencer um dos poucos adversários que lhe deram trabalho nesta temporada, o Memphis Grizzlies, por 106 a 94.

O Grizzlies venceu os dois primeiros confrontos da temporada com o Warriors, que se recuperou e igualou o confronto direto. O triunfo de domingo manteve a equipe tranquila na primeira colocação da conferência, com 59 vitórias. Já o time de Memphis, que não contou com o lesionado Marc Gasol, é o sétimo do Oeste, com 40.

Depois de uma noite pouco inspirada na vitória de sexta contra o Sacramento Kings, Klay Thompson foi o destaque diante do Grizzlies ao terminar com 31 pontos. Stephen Curry anotou mais 21 e distribuiu 11 assistências. Do lado adversário, destaque para os 29 pontos do armador Mike Conley.

Ainda no Oeste, o Los Angeles Clippers perdeu a chance de colar no Utah Jazz na briga pela quarta colocação ao cair diante do frágil Sacramento Kings no domingo, por 98 a 97, mesmo atuando em casa. Depois de estar perdendo por 18 pontos no último período, o time visitante virou graças a um arremesso de Willie Cauley-Stein a dois segundos para o fim.

Já pelo Leste, o Boston Celtics seguiu sua perseguição ao Cleveland Cavaliers e venceu o Miami Heat por 112 a 108. Isaiah Thomas marcou 30 pontos na 48.ª vitória do Celtics, que tem uma vitória e uma derrota a mais que o Cavaliers, ainda na segunda colocação da conferência. Já o Heat é o oitavo, com 35 triunfos, e segue na briga por uma vaga nos playoffs.

Confira os resultados de domingo na NBA:

Charlotte Hornets 120 x 106 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 92 x 107 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 97 x 98 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 94 x 108 Chicago Bulls

Houston Rockets 137 x 125 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 107 x 94 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 112 x 108 Miami Heat

Golden State Warriors 106 x 94 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 90 x 115 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 81 x 97 Portland Trail Blazers

