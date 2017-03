Westbrook acerta todos arremessos, faz 35º 'triple-double' e Thunder arrasa 76ers

Em mais uma bela demonstração do grande momento que vive, Russell Westbrook teve uma atuação perfeita e liderou o Oklahoma City Thunder na vitória arrasadora sobre o Philadelphia 76ers, por 122 a 97, em casa, pela rodada desta quarta-feira à noite na NBA. Sem errar simplesmente nenhum dos 12 arremessos que fez na partida, o astro ainda contabilizou o seu 35º "triple-double" nesta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

Além de marcar 18 pontos, frutos de seis arremessos de quadra (de dois pontos) e seis lances livres, Westbrook atingiu dois dígitos em três fundamentos ao apanhar 11 rebotes e ainda dar 14 assistências neste que foi o 41º triunfo do Thunder em 71 partidas, retrospecto que garantiu a equipe na sexta posição da Conferência Oeste.

Vale ressaltar que Westbrook conseguiu tudo isso mesmo tendo sido poupado de todo o último período do duelo, no qual o cestinha da partida acabou sendo o suplente do Thunder Enes Kanter, com 24 pontos, enquanto Vitor Oladipo terminou o jogo com os mesmos 18 pontos do principal jogador da sua equipe.

Desta forma, Westbrook também se aproximou um pouco mais do recorde histórico de "triple-doubles" de um jogador em uma temporada regular. Ele agora está a seis de igualar a marca de Oscar Robertson, que contabilizou 41 na edição 1961/1962 da NBA.

Essa foi também a 45ª derrota sofrida pelo 76ers em 71 jogos, deixando a equipe da Filadélfia na antepenúltima posição da Conferência Leste, à frente apenas de Orlando Magic e Brooklyn Nets. Com 20 pontos, o suplente Nik Stauskas foi o cestinha do time neste duelo.

DENVER BATE CAVALIERS - Se o Thunder voltou a ser impulsionado por nova performance de gala de Westbrook, o Denver Nuggets também fez bonito na rodada desta quarta-feira à noite ao derrotar o Cleveland Cavaliers por 126 a 113, em casa, e chegar aos 34 triunfos em 71 partidas. Assim, se manteve firme na oitava posição do Oeste, fechando a zona de classificação para os playoffs.

Mesmo com a derrota, os atuais campeões da NBA se mantiveram na liderança do Leste, na qual acumulam 24 derrotas em 70 jogos. O time não evitou o revés mesmo tendo Kyrie Irving como cestinha do confronto, com 33 pontos.

O astro LeBron James, por sua vez, teve um desempenho abaixo de sua média normal ao fazer "apenas" 18 pontos e ainda contabilizar seis rebotes e cinco assistências em 34 minutos em quadra. No campo ofensivo, ele foi pior, inclusive, do que o suplente Deron Williams, que marcou 19 pontos nos 20 minutos em que esteve em ação.

Pesaram para o Cavaliers também as atuações muito apagadas de Kevin Love e Tristan Thompson, autores respectivamente de somente nove e seis pontos.

Já o Nuggets foi empurrado por um forte desempenho coletivo, com sete jogadores marcando no mínimo 12 pontos, sendo que Gary Harris foi o cestinha da equipe, com 21, enquanto o reserva Will Barton marcou 20. Nikola Jokic, por sua vez, brilhou com um "triple-double" de 16 pontos e 10 rebotes, assim como distribuiu sete assistências para os anfitriões.

CELTICS SEGUE NA COLA - A derrota do time de Cleveland foi boa para o Boston Celtics, que soube aproveitar o fator casa na rodada desta quarta-feira ao superar o Indiana Pacers por 109 a 100. Assim, passou a ter as mesmas 46 vitórias do Cavaliers, mas figura como vice-líder do Leste por possuir duas derrotas a mais (26).

Assim como aconteceu com o Nuggets, o Celtics exibiu uma grande atuação coletiva, sendo que o cestinha do time foi Isaiah Thomas, com 25 pontos. Já o Pacers teve Paul George brilhando com 35 pontos, mas apenas Jeff Teague esteve próximo do desempenho ofensivo do astro na equipe de Indianápolis ao marcar 25, enquanto o resto da equipe não teve nenhum jogador fazendo ao menos 10.

Assim, o Pacers passou a contabilizar 35 derrotas em 71 jogos, mas segue na zona de classificação aos playoffs, em sétimo lugar do Leste.

Já o Washington Wizards chegou a 43 triunfos como terceiro colocado desta mesma conferência ao superar o Atlanta Hawks por 104 a 100, na capital norte-americana, onde reagiu no último período após ficar quase todo o resto do duelo atrás no placar. Com 28 pontos, Bradley Beal foi o cestinha da equipe da casa e ainda apanhou nove rebotes, sendo que os mandantes ainda tiveram John Wall com um "double-double" de 22 pontos e 10 assistências.

Já o Hawks teve Tim Hardaway Jr como maior pontuador do jogo, com 29 pontos, mas a boa atuação não evitou a quinta derrota consecutiva da equipe de Atlanta, que ocupa a quinta posição desta Conferência Leste.

RAULZINHO - Em outro duelo da rodada desta quarta, o brasileiro Raulzinho também foi bem ao ajudar o Utah Jazz com 10 pontos, sendo seis deles por meio de arremessos da linha dos três, na vitória por 108 a 101 sobre o New York Nicks, em casa.

O grande nome da equipe e do jogo, porém, foi Rudy Gobert, com um expressivo "double-double" de 35 pontos e 13 rebotes, liderando a sua equipe rumo ao 44º triunfo em 72 jogos, retrospecto que a deixa na quarta posição do Oeste e cada vez mais perto dos playoffs.

O Knicks, que amargou a sua 44ª derrota e ocupa apenas a 12ª posição do Leste, teve Kristaps Porzingis como maior cestinha, com 24 pontos.

BULLS - Já o Chicago Bulls, mesmo sem contar com o pivô Robin Lopez, suspenso por um jogo após trocar socos com Serge Ibaka, e o brasileiro Cristiano Felício, lesionado, superou o Detroit Pistons com facilidade, por 117 a 95, em casa, em duelo direto por uma vaga nos playoffs.

Assim, a equipe de Illinois passou a ter 34 vitórias em 72 jogos na nona posição do Leste, ultrapassando o próprio Pistons, que tem retrospecto igual, mas figura em décimo lugar desta conferência por estar atrás nos critérios de desempate.

O montenegrino Nikola Mirotic foi o destaque do Bulls, com 28 pontos como cestinha do jogo, enquanto o time de Detroit teve Tobias Harris e Marcus Morris com 14 pontos cada um.

Outro jogador que teve atuação destacada nesta quarta-feira à noite foi o grego Giannis Antetokounmpo, autor de 32 pontos e 13 rebotes na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Sacramento Kings, fora de casa, por 116 a 98. Assim, levou o seu time a 36 vitórias na sexta posição do Leste, enquanto o adversário derrotado é apenas o 13º do Oeste, agora com 44 derrotas.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira:

Orlando Magic 102 x 109 Charlotte Hornets

Boston Celtics 109 x 100 Indiana Pacers

Chicago Bulls 117 x 95 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 122 x 97 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 104 x 100 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 126 x 113 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 98 x 116 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 108 x 101 New York Knicks

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira:

Brooklyn Nets x Phoenix Suns

Miami Heat x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x New York Knicks

