O UFC 207 parece já ser coisa do passado para Fabrício Werdum. Depois que a Comissão Atlética de Nevada (NAC, na sigla em inglês) impediu Cain Velasquez de enfrenta-lo no card principal do evento que será disputado em 30 de dezembro, o gaúcho aparenta querer virar a página e já pensar no futuro.

Em um post em sua conta pessoal no Instagram, Werdum mirou para o atual campeão, Stipe Miocic, e proclamou aos fãs e seguidores: "Só digo uma coisa: vai acontecer! #2017", na legenda de uma montagem de um cartaz com a possível revanche entre os pesos-pesados.

Ainda não há uma posição oficial do maior torneio de MMA do mundo sobre se Werdum está realmente fora do card do UFC 207. Em entrevista à Ag. Fight logo após a confirmação da saída de Velasquez, o brasileiro garantiu que havia conversado com seu empresário e não deveria mais atuar em 30 de dezembro.

