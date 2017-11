Wenger garante que Alexis Sánchez e Özil permanecerão no Arsenal em janeiro

O técnico Arsène Wenger assegurou nesta terça-feira que dois de seus principais jogadores no Arsenal, o atacante chileno Alexis Sánchez e o meia alemão Mesut Özil, não serão negociados na próxima janela de transferência do futebol europeu, em janeiro.

Tanto Sánchez quanto Özil terão seus contratos encerrados ao término da temporada. Como ambos estão dificultando a renovação, o Arsenal poderia vendê-los em janeiro para que não saíssem de graça na janela seguinte, no meio do próximo ano.

Mas a possibilidade, admitida em outubro pelo próprio treinador, foi agora refutada nesta terça-feira. Questionado se Sánchez e Özil estarão no Arsenal em 1º de fevereiro, Wenger foi assertivo: "Sim, é claro".

"Não penso sobre isso todo dia", acrescentou. "No momento, enquanto estão aqui, eles precisam dar o melhor para o time e o clube. Na minha cabeça, eles ficam até o fim da temporada, essa é uma decisão que foi tomada no início. Ao menos que algo imponderável aconteça, não vejo como isso possa mudar."

Sobre a renovação para a próxima temporada, o treinador foi menos otimista. "Não sou o único que pode decidir isso. Eles também têm parte nisso. Se fosse minha decisão, eles continuariam", argumentou. "Eles estão no fim de contrato. Vão permanecer? É impossível responder hoje porque eu não sei."

Özil chegou em 2013, contratado do Real Madrid, enquanto Alexis Sánchez veio no ano seguinte após uma boa passagem pelo Barcelona. E, se a dupla deve sair, o treinador antecipou que pretende manter Jack Wilshere, sondado para reforçar o Betis. O meia de 25 anos vem sofrendo com lesões nas últimas temporadas.

"Se eu pensar que o melhor para ele é permanecer, lutarei 100% para que ele fique, porque é um cara de grande qualidade e que está recuperado. Quando você tem um jogador de qualidade, precisa querer que ele esteja no Arsenal", completou Wenger.