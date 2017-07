Wellington Silva é reprovado em exames médicos no Bordeaux e volta ao Fluminense

O atacante Wellington Silva não vai mais se transferir para o Bordeaux. Nesta terça-feira, o clube francês divulgou um breve comunicado oficial para anunciar que desistiu de concretizar a chegada do jogador do Fluminense sob a alegação de que ele não foi aprovado nos exames médicos.

"Após o exame médico, o Bordeaux decidiu não concretizar a transferência de Wellington Silva", anunciou o clube francês, sem revelar o problema físico detectado no jogador brasileiro antes da assinatura do seu contrato.

Alexandre Soares, representante do jogador, explicou que a lesão de Wellington Silva é no púbis, mas sem maior gravidade. "Durante os exames médicos foi detectada uma pequena inflamação no púbis. Não é nada sério e o atleta está apto a atuar, mas o clube francês optou por não prosseguir com a contratação", afirmou.

Com a transferência acertada, o Bordeaux, inclusive, já havia marcado a entrevista coletiva de apresentação de Wellington Silva para esta terça-feira. Mas o clube acabou cancelando o evento com a desistência de concretizar a chegada do jogador brasileiro.

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, Wellington Silva foi negociado pelo clube com o Arsenal, tendo se transferido para o time inglês no início de 2011. Lá, porém, nunca conquistou seu espaço, sendo cedido por empréstimo diversas vezes.

No ano passado, então, Wellington Silva retornou ao Fluminense, mas com uma cláusula de recompra para o Arsenal. Ela seria exercida agora, com o jogador depois sendo repassado ao Bordeaux. Mas a reprovação nos exames médicos encerrou a negociação.

Assim, agora Wellington Silva retornará ao Fluminense e vai passar por exames médicos para detectar quando o jogador estará apto para voltar a ser aproveitado pelo técnico Abel Braga. "O departamento médico do clube irá fazer uma reavaliação física do jogador, uma vez que Wellington estava clinicamente apto a atuar quando deixou o Brasil", comunicou o clube das Laranjeiras.

Veja Também

Comentários