Wellington Nem passará por cirurgia e só deve voltar ao São Paulo no Brasileirão

O atacante Wellington Nem passará por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quinta-feira pela manhã e vai desfalcar o São Paulo na próximas semanas, retornando ao time apenas para a disputa do Campeonato Brasileiro, que tem início marcado para 14 de maio.

A comissão técnica não costuma definir o prazo de recuperação dos atletas tricolores porque o tempo costuma ser diferente de um jogador para outro. Mas geralmente o retorno ocorre entre três e quatro semanas.

A lesão é a segunda de Wellington Nem no São Paulo. No início do Campeonato Paulista, ele teve um problema muscular e desfalcou o time em muitas rodadas no Estadual. Isso atrapalhou a adaptação do atleta e o rendimento em campo.

Wellington Nem foi contratado por empréstimo até o final do ano e pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Aos 25 anos, ele quer se firmar no clube para poder retornar definitivamente para o Brasil, mas seu início no São Paulo não está sendo com muito brilho. Tanto que nas 13 partidas que disputou ainda não marcou gol.

Veja Também

Comentários