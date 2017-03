Wawrinka volta a sofrer, mas vence Thiem e jogará semifinais em Indian Wells

Stan Wawrinka sofreu para confirmar favoritismo, mas venceu o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/2), em jogo encerrado na madrugada desta sexta-feira (no horário de Brasília), para garantir vaga nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells.

Terceiro cabeça de chave do importante torneio norte-americano realizado em quadras duras, o tenista suíço se credenciou para enfrentar na próxima fase, neste sábado, o espanhol Pablo Carreño Busta, número 23 do ranking mundial, que avançou às semifinais ao bater na última quinta-feira o uruguaio Pablo Cuevas, 30º colocado da ATP, por 2 sets a 1, com 6/1, 3/6 e 7/6 (7/4).

Essa foi a segunda vitória consecutiva obtida no sufoco por Wawrinka, terceiro tenista do mundo, que nas oitavas de final já havia precisado de três sets para eliminar o azarão japonês Yoshihito Nishioka, também superado apenas no tie-break da última parcial.

Desta vez, Wawrinka só triunfou depois de 2h31min de confronto com Thiem, oitavo cabeça de chave, que foi derrotado pela terceira vez em quatro duelos com o suíço. Neste último, o compatriota de Roger Federer travou um jogo muito equilibrado com o austríaco, com cada um dos tenistas conquistando três quebras de saque na partida, mas com a diferença de que o suíço teve apenas cinco break points cedidos pelo adversário, que desperdiçou oito de 11 chances de ganhar games no serviço do seu oponente.

Atual nono colocado da ATP, Thiem chegou a salvar um match point no terceiro set, mas depois acabou sucumbindo no tie-break ao cair por 7/2. Assim, Wawrinka voltará a defender favoritismo nas semifinais em busca de sua 26ª decisão de simples no circuito da ATP, sendo apenas a terceira de um Masters 1000.

