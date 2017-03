Wawrinka vence fácil e pegará algoz de Berdych nas oitavas em Indian Wells

O suíço Stan Wawrinka voltou a confirmar favoritismo de forma tranquila, nesta segunda-feira à noite, para garantir vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Depois de ter estreado com vitória sobre o italiano Paolo Lorenzi em sets diretos, o terceiro cabeça de chave do importante torneio norte-americano realizado em quadras duras derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber por 7/5 e 6/3 para seguir em frente em sua campanha.

Com o triunfo obtido em apenas 1h17min, o atual quarto colocado do ranking mundial se credenciou para enfrentar na próxima fase o surpreendente japonês Yoshihito Nishioka, 70º colocado da ATP, que em outro duelo já encerrado nesta segunda nos Estados Unidos derrotou o checo Tomas Berdych, 13º cabeça de chave, por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

Para passar nesta segunda por Kohlschreiber, hoje 31º tenista do mundo, Wawrinka teve uma atuação dominante. Sem ter o seu saque ameaçado por nenhuma vez no confronto, o suíço ainda aproveitou dois de dez break points para superar o alemão em sets diretos.

Já Berdych chegou a dar a impressão de que confirmaria com tranquilidade a sua condição de 14º tenista do mundo ao conquistar duas quebras de serviço e fechar o primeiro set por 6/1. Depois disso, porém, Nishioka começou a dar início a uma surpreendente reação.

Tenista que entrou na chave principal como lucky loser (beneficiado pela desistência de um outro competidor), o japonês chegou a sofrer duas quebras de saque na segunda parcial, mas também converteu dois break points para levar a disputa ao tie-break, que ele venceu por 7/5 para empatar o jogo.

Confiante, Nishioka voltou a conquistar duas quebras no terceiro set e, mesmo tendo sido superado mais uma vez com o serviço na mão, aplicou o 6/4 que liquidou o duelo.

Já o austríaco Dominic Thiem justificou com autoridade a sua condição de oitavo cabeça de chave ao passar pelo alemão Mischa Zverev por 6/1 e 6/4. Assim, se credenciou para enfrentar nas oitavas de final o ganhador da partida entre o norte-americano John Isner e o francês Gael Monfils.

Em outro dois duelos do dia, o espanhol Pablo Carreño Busta e o sérvio Dusan Lajovic também venceram e medirão forças nas oitavas de final. O primeiro deles nem precisou entrar em quadra, pois avançou por W.O. ao contar com a desistência por lesão do seu compatriota Roberto Bautista Agut, 16º cabeça de chave. Já Lajovic superou o canadense Vasek Pospisil, de virada, com 6/7 (4/7), 6/3 e 7/5.

