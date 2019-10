Wawrinka sente dores, desiste na Basileia e Federer vai direto à semifinal

Roger Federer já está na semifinal do Torneio da Basileia, na Suíça. O tenista da casa não precisou fazer qualquer esforço para avançar na chave do torneio de nível ATP 500. A vaga na fase seguinte da competição suíça foi consequência do abandono do compatriota Stan Wawrinka, nesta quinta-feira.

Antes de anunciar a desistência, o tenista da casa fez valer a experiência diante do jovem americano Frances Tiafoe. O sétimo cabeça de chave venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5. Após a vitória, no entanto, Wawrinka alegou dores nas costas para abandonar a competição.

Assim, frustrou a torcida local, que esperava pelo duelo suíço com Roger Federer nas quartas de final. O número três do mundo avançou, assim, diretamente às semifinais. E só voltará à quadra no sábado.

O futuro adversário do cabeça de chave número 1 vai sair do duelo entre o grego Stefanos Tsitsipas e o sérvio Filip Krajinovic. Eles vão se enfrentar nesta sexta-feira.

Jogando em seu "quintal de casa", Federer busca o 10º título na Basileia. O tenista local foi campeão na quadra dura suíça em suas últimas quatro participações no torneio, onde não atuou em 2016 por estar lesionado e perdeu pela última vez na decisão de 2013, quando caiu diante do argentino Juan Martín del Potro.

Ele faturou o título em 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017 e 2018. Caso volte a triunfar, ele passará a contabilizar 103 troféus de simples e erguerá a sua quarta taça em 2019, ano em que já foi campeão do Masters 1000 de Miami e de torneios em Dubai e Halle.