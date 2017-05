Wawrinka é surpreendido e perde para francês na estreia em Madri

O suíço Stan Wawrinka foi surpreendido e viu sua trajetória no Masters 1000 de Madri terminar logo na estreia. Nesta quarta-feira, o cabeça de chave número 3 da competição no saibro espanhol não foi páreo para o francês Benoit Paire e caiu por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2.

Apenas número 52 do mundo, Paire entrou em quadra como franco-atirador nesta quarta, mas despachou o suíço em 1h48min e avançou às oitavas de final. Depois de folgar na primeira rodada, Wawrinka, terceiro colocado no ranking, voltou a exibir dificuldade no saibro e voltou mais cedo para casa.

Esta foi a décima partida entre os tenistas, sendo que Pouille venceu somente pela terceira vez. Para isso, ele contou com um dia pouco inspirado de Wawrinka no serviço. O suíço, então, aproveitou para confirmar cinco das dez oportunidades de quebra que teve ao longo da partida.

Nas oitavas de final, Paire terá pela frente o algoz de Thomaz Bellucci em Madri. Depois de bater o brasileiro na estreia, o uruguaio Pablo Cuevas, número 27 do mundo, passou nesta quarta-feira pelo francês Nicolas Mahut, 48.º do ranking, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4.

Outro cabeça de chave batido nesta quarta e que vai embora mais cedo para casa é o croata Marin Cilic. Sétimo favorito no saibro espanhol, o tenista caiu diante do alemão Alexander Zverev, número 19 do mundo, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/4.

Uma das promessas do tênis mundial, Zverev precisou de 2h34min para avançar nesta quarta. Nas oitavas de final, o tenista de 20 anos terá pela frente o checo Tomas Berdych, que passou na segunda rodada pelo holandês Robin Haase.

Mas o dia não foi de decepção para todos os favoritos. O 12.º cabeça de chave, Grigor Dimitrov, eliminou o croata Ivo Karlovic ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Agora, o tenista búlgaro encara o austríaco Dominic Thiem, oitavo cabeça de chave em Madri.

Em outras partidas desta quarta-feira no torneio espanhol, o croata Borna Coric derrotou o francês Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e agora vai encarar o líder do ranking, o britânico Andy Murray. Já o espanhol Feliciano López passou pelo francês Gilles Simon em três sets, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/3), e pegará o sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo.

