Warriors voltam a oscilar e perdem do Spurs fora de casa na NBA

Depois de uma vitória convincente sobre o Oklahoma City Thunder, o Golden State Warriors voltou a oscilar nesta reta final da temporada regular da NBA. Na noite desta segunda-feira, os atuais bicampeões foram batidos pelo San Antonio Spurs por 111 a 105, fora de casa.

DeMar DeRozan foi um dos principais responsáveis pela derrota sofrida pelos visitantes. Ele liderou os Spurs com seus 26 pontos - sendo o cestinha do jogo -, nove rebotes e oito assistências. DeRozan teve o apoio do "double-double" de LaMarcus Aldridge, com 23 pontos e 13 rebotes. Foi a nona vitória consecutiva dos Spurs.

Do lado dos Warriors, nem os retornos de Kevin Durant e Andrew Bogut evitaram a derrota. O primeiro se recuperou de uma torção no tornozelo, enquanto Bogut estava atuando na Austrália.

Stephen Curry foi o destaque dos visitantes, com 25 pontos, sete rebotes e oito assistências. Durant contribuiu com 24 num duelo marcado por nove empates no decorrer do jogo. Bogut obteve o mesmo número de pontos e rebotes: sete. E Klay Thompson registrou 14 pontos.

Superado pelos Warriors na semana passada, o Thunder voltou a tropeçar nesta segunda. Desta vez, caiu diante do Miami Heat por 116 a 107, diante de sua torcida. Sem Russell Westbrook, o time da casa viu o Heat dominar o jogo com grande atuação de Goran Dragic, com seus 26 pontos e 11 assistências, e Dwyane Wade, responsável por 25 pontos.

Pelo Thunder, Paul George assumiu o protagonismo e foi o cestinha do duelo, com 31 pontos. Anotou ainda nove rebotes. Jerami Grant contribuiu com 27 pontos e dez rebotes. O time ocupa o sexto lugar da Conferência Oeste, com 42 triunfos e 29 derrotas. Já o Heat figura no oitavo posto, dentro da zona de classificação aos playoffs na Conferência Leste, com 34 vitórias e 36 derrotas.

Em Boston, os Celtics foram superados pelo Denver Nuggets por 114 a 105. O resultado assegurou os Nuggets nos playoffs. Com 47 triunfos e 22 derrotas, a equipe é a vice-líder da Conferência Oeste e a segunda a garantir a vaga - a primeira foi o Golden State Warriors.

A classificação veio com atuação decisiva de Nikola Jokic, com um "doble-double" de 21 pontos e 13 rebotes. Will Barton contribuiu com 20 pontos para a conquista da quarta vitória consecutiva dos Nuggets nesta reta final da temporada regular.

Pelos Celtics, Kyrie Irving liderou o time com 30 pontos. E Al Horford terminou o jogo com 20 pontos, seis rebotes e seis assistências. A equipe ocupa a quinta colocação da Conferência Leste, com 43 vitórias e 28 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 126 x 119 Detroit Pistons

Utah Jazz 116 x 95 Washington Wizards

Boston Celtics 105 x 114 Denver Nuggets

Toronto Raptors 128 x 92 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 107 x 116 Miami Heat

San Antonio Spurs 111 x 105 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 125 x 129 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 101 x 116 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 106 x 98 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta terça:

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks x Houston Rockets

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers x Indiana Pacers